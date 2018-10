Il fan remake per PC di Halo Combat Evolved è disponibile al download

eurogamer

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Fan di, ecco qualcosa di veramente speciale per voi! Un team di modder ha lavorato su un fandel primo gioco della serieper PC, chiamatoRefined. Come riporta DSOGaming, secondo il team di sviluppo, il progetto Refined è un tentativo di fornire un "porting" che apprezzeranno anche i puristi di.Come hanno affermato gli sviluppatori, è stato risolto tutto ciò che era possibile risolvere. Cose che una volta erano considerate impossibili da ripristinare, sono state ripristinate utilizzando soluzioni intelligenti. Molte texture e un HUD in alta risoluzione hanno sostituito le versioni compresse originali.Read more…