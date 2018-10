Il fan muore a 16 anni | l’addio di Nancy Coppola | “Riposa in pace piccolo”

Bombola esplosa a Comiso : muore dopo 20 giorni Vincenzo Di Stefano : Ha lottato contro la morte ma non ce l'ha fatta Vincenzo Di Stefano, il 64enne rimasto ustionato per l'esplosione di una Bombola a gas a Comiso

Terrificante incidente stradale per Stefano Fiore : muore una ragazza. Il calciatore condannato per omicidio stradale [DETTAGLI] : L’ex calciatore della Nazionale, Stefano Fiore, ha patteggiato oggi davanti al gup di Roma una condanna ad un anno e 11 mesi (con sospensione della pena) per il reato di omicidio stradale e lesioni personale gravi. Fiore era imputato per causato la morte di un giovane di 22 anni il 16 aprile del 2017 in un tamponamento avvenuto a Roma, nella zona di via Flaminia. Nell’incidente era rimasto gravemente ferito anche il padre della ...

Incidente mortale sull'Ofantina - pedone muore in ospedale : Purtroppo dobbiamo segnalare uno schianto mortale sull'Ofantina, proprio nei pressi dello svincolo per Manocalzati. Ha perso la vita è un pedone 44enne della Provincia di Foggia, Antonio De Filippo di ...

Zimbabwe - turista tedesca muore schiacciata da elefante per un selfie : Anche se potrebbe sembrare strano od esagerato, ogni anno circa 500 persone in tutto il mondo muoiono a causa di aggressioni da parte di elefanti, ed anche lo Zimbabwe non fa eccezioni in tal senso. ...

Simona Ventura in ospedale per la fan malata - ma la ragazza muore qualche ora prima : Il suo sogno era quello di incontrare Simona Ventura, ma un brutto male ha purtroppo fatto in modo che questo incontro non potesse mai avvenire, nonostante la conduttrice si sarebbe recata qualche ora dopo in visita all'ospedale Microcitemico di Cagliari.E' questa la triste vicenda di Rosy, ragazza che, malata di cancro, lascia un marito e una bimba di nove anni. Ha scritto su Instagram,Manuela, presidente dell'Associazione Charlie ...