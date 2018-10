Il condono si allarga | più alto il tetto e reati non punibili

Il condono si allarga : entra l’Iva - tetto di 100mila euro per singola imposta. Scudo penale sui reati di riciclaggio e autoriciclaggio : Alla fine anche l’Iva entra nel condono varato lunedì sera dal Governo. Per l’imposta sul valore aggiunto non si applicherà il 20% ma un’aliquota media. Ma non è la sola apertura: l’integrazione degli imponibili nel limite di 100mila euro e comunque non oltre il 30% di quanto dichiarato si calcolerà per singola imposta da regolarizzare e per singolo anno d’imposta dal 2013 al 2016. Scudo penale ...

