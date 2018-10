Il condono e la manina fantasma | non meravigliatevi | è il DNA del governo Lega – M5s

fanpage

: #DiMaio ma a chi la vuoi dare a bere? Quale manina? Palesi complotti solo per distrarre dal #condono a cui vi siete… - LauraGaravini : #DiMaio ma a chi la vuoi dare a bere? Quale manina? Palesi complotti solo per distrarre dal #condono a cui vi siete… - ilpost : Di Maio e la “manina”, proviamo a capirci qualcosa - emenietti : Di Maio e la “manina”, proviamo a capirci qualcosa -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Nulla come la vicenda di ieri sera rappresenta meglio questi primi quattro mesi di, nulla è più esplicativo delle contraddizioni della maggioranza. Di solito si dice che non esistono soluzioni semplici per questioni complesse. Nel caso delConte siamo al passaggio successivo: non basta uno slogan semplice per risolvere una questione complessa. Soprattutto se non si ha neanche una soluzione.