Il capo di gabinetto di Zingaretti reagisce alle contestazioni degli animalisti | “Ci ha

Tria contro M5S : «Attacchi irrazionali a Ragioniere generale e capo di gabinetto» : Questa volta la battaglia si accende su una norma per il pagamento del Tfr ai dipendenti della Croce Rossa. I Cinque Stelle chiedono «chiarimenti o dimissioni» a Daniele Franco e Roberto Garofoli ma il ministro li stoppa: «Niente risorse aggiuntive, ma solo un chiarimento chiesto dal ministero della Salute» guidato dalla M5S Giulia Grillo ...

Tria contro M5S : «Attacchi irrazionali a Ragioniere generale e capo di gabinetto» : La scintilla è piccola, ma il fuoco si diffonde alimentato a più riprese da parlamentari M5S, e in serata spinge direttamente in campo il ministro dell'Economia Giovanni Tria per una nuova difesa, dai toni insolitamente duri, dei vertici di Ragioneria e

Decreto fisco - M5S chiede le dimissioni del capo di Gabinetto di Tria Garofoli per lo stanziamento fantasma a Croce Rossa : “Garofoli spieghi, o si dimetta“. Poche righe, quasi un cartello, ma lapidarie: il M5S alla Camera chiede la testa del capo di Gabinetto del ministro Tria, presunto autore della norma sulla Croce Rossa apparsa alla vigilia del Decreto fiscale senza che nulla sapessero il premier Conte e tutti i suoi ministri, che pure erano chiamati a firmarlo. “Oggi scopriamo che nelle bozze del Decreto qualcuno ha inserito arbitrariamente ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 settembre : Vincenzo Fortunato - adesso avvocato - difende la società che gestisce il Gratta e Vinci nella causa con Sisal sulla base di una norma che ha varato lui da capo di gabinetto del ministero dell’Economia : L’inchiesta Lobby Lottomatica, le porte girevoli tra burocrazia e Tar Gratta e perdi – Per difendere il colosso in tribunale in campo l’ex ras dell’Economia Fortunato, un ex consigliere giuridico e un ex giudice di Giorgio Meletti La questione Morani di Marco Travaglio Da tempo denunciamo la pericolosa assenza di opposizione al governo Conte, a parte quella che quotidianamente si fanno i ministri del medesimo. Ma ora, ...

Giulia Grillo - lascia il capo di Gabinetto Alfonso Celotto : troppe incomprensioni : lascia il capo di Gabinetto del ministro della Salute Giulia Grillo . 'Dopo mesi di proficua collaborazione, il professor Alfonso Celotto sta per assumente nuove cariche istituzionali. Lo ringrazio ...

Salta l'incarico del capo di Gabinetto del ministero della Salute : Il capo di Gabinetto del ministro della Salute ha lasciato il suo incarico: "Dopo mesi di proficua collaborazione, il Prof. Alfonso Celotto sta per assumere nuove cariche istituzionali. Lo ringrazio molto per essere stato il mio capo di Gabinetto in questi impegnativi mesi di insediamento del nuovo Governo e sono certa che non mancheranno ulteriori occasioni di lavorare assieme", lo ha salutato così il ministro con con un post su ...

"Trump è un idiota". Bufera sul capo di gabinetto della Casa Bianca. Ma lui smentisce tutto : ... firmato dal leggendario giornalista americano - due volte premio Pulitzer - Bob Woodward, che insieme a Carl Bernstein rivelò al mondo lo scandalo Watergate . Il suo Trump in the White House è in ...

Diciotti - Salvini indagato dai pm di Agrigento con capo gabinetto : «La Procura di Agrigento, al termine dell'attività istruttoria compiuta a Roma, ha deciso di passare a noti il fascicolo, iscrivendo due indagati, un ministro (Salvini) e un capo di...

Diciotti - Salvini indagato dai pm di Agrigento con capo gabinetto : «La Procura di Agrigento, al termine dell'attività istruttoria compiuta a Roma, ha deciso di passare a noti il fascicolo, iscrivendo due indagati, un ministro (Salvini) e un capo di...

Diciotti - indagati Salvini e un capo di gabinetto : Diciotti, due indagati dalla Procura di Agrigento. Secondo quanto si apprende uno è il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini e l'altro è il capo di gabinetto. La Procura della Repubblica ...

Diciotti : Salvini e il capo di gabinetto indagati per sequestro di persona : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è indagato per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio, nell'ambito dell'inchiesta sul caso "Diciotti". Indagato anche il capo di gabinetto del ministro. La decisione della procura di Agrigento è arrivata al termine della missione romana del procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio che ha trasmesso gli atti alla procura di Palermo per ...

Diciotti : indagati Salvini e capogabinetto - sequestro di persona : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è indagato per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio, nell'ambito dell'inchiesta sul caso "Diciotti". Indagato anche il capogabinetto del ministro. La decisione della procura di Agrigento e' arrivata al termine della missione romana del procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio che ha trasmesso gli atti alla procura di Palermo per il ...

Diciotti - Salvini indagato assieme a un capo di gabinetto : «La Procura di Agrigento, al termine dell'attività istruttoria compiuta a Roma, ha deciso di passare a noti il fascicolo, iscrivendo due indagati, un ministro (Salvini) e un capo di gabinetto, e...

Diciotti - Salvini indagato assieme a un capo di gabinetto : «La Procura di Agrigento, al termine dell'attività istruttoria compiuta a Roma, ha deciso di passare a noti il fascicolo, iscrivendo due indagati, un ministro e un capo di gabinetto,...