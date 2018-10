Il cane ha accompagnato l’uomo nelle migrazioni fin dal Neolitico

meteoweb.eu

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Ricercatori europei e israeliani coordinati dal Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica francese hanno scoperto che ilhal’uomosuedal Medio Oriente all’Europa fin dai tempi del, oltre 9.000 anni fa. Per giungere alla suddetta conclusione, gli esperti hanno analizzato le sequenze di Dna mitocondriale (trasmesso esclusivamente per via materna) in resti di cani risalenti dal Paleolitico all’Età del Bronzo, scoprendo molti incroci tra gli animali provenienti dal Vicino Oriente e quelli già presenti nel continente europeo. I ricercatori guidati da Morgane Ollivier sono riusciti a ricostruire anche il percorso migratorio seguito dai cani, che si sovrappone perfettamente a quello degli esseri umani: i cani – spiegano li esperti su Biology Letters – hanno seguito i loro padroni e, una volta nel continente europeo, ...