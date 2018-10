agi

: RT @Agenzia_Italia: Il cancelliere Kurz gela l'Italia: l'Ue non pagherà le promesse populiste - GHERARDIMAURO1 : RT @Agenzia_Italia: Il cancelliere Kurz gela l'Italia: l'Ue non pagherà le promesse populiste - Agenzia_Italia : Il cancelliere Kurz gela l'Italia: l'Ue non pagherà le promesse populiste - paoloigna1 : il problema non è Juncker ma sono gli altri 26 il presunto alleato #Kurz in testa Manovra, Conte: 'è molto bella'.… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Duro attacco delaustriaco, Sebastian Kurz, presidente di turno dell'Unione Europea: "Non abbiamo comprensione per la proposta di bilancio che l'ha inviato a Bruxelles, non pagheremo certamente leelettorali edegli altri. Ci aspettiamo quindi - ha aggiunto Kurz in un tweet - che il governono rispetti le norme vigenti, i criteri di Maastricht valgono per tutti". Kurz e l'attuale ministro dell'Interno Salvini nei mesi scorsi avevano trovato diverse convergenze sulla politica europea, soprattutto riguardo i migranti. Il governo austriaco, insieme a quello ungherese, è considerato tra i più vicini all'attuale esecutivo giallo-verde.