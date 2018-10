Il boss battler Sinner | Sacrifice for Redemption arriva oggi su Xbox Game Pass

eurogamer

: RT @MondoXbox: Un nuovo titolo è in arrivo nel Game Pass: è il boss battler Sinner: Sacrifice for Redemption - vittorionzolo : RT @MondoXbox: Un nuovo titolo è in arrivo nel Game Pass: è il boss battler Sinner: Sacrifice for Redemption - GamingAdd_slp : RT @MondoXbox: Un nuovo titolo è in arrivo nel Game Pass: è il boss battler Sinner: Sacrifice for Redemption - FPSREPORTER : Un nuovo titolo è in arrivo nel Game Pass: è il boss battler Sinner: Sacrifice for Redemption -

(Di giovedì 18 ottobre 2018)forè un gioco che ruota attorno alla battaglia contro i "Sette peccati capitali". Il principale meccanismo del gioco risiede nel "downgrade": prima di ogni battaglia, dovrete sacrificare un attributo e "livellare" per entrare in combattimento.Questo rende ogni incontro molto più difficile. Secondo lo sviluppatore, i giocatori esperti dovrebbero essere in grado di completare il gioco in sei o otto ore, ma il resto dei giocatori potrebbe impiegare più tempo. Secondo un comunicato stampa di Microsoft, riportato da Windows Central,forsi unisce ora al programma.Affronterete ottoterrificanti in questoARPG, i primi sette dei quali sono basati su uno dei peccati mortali che possono essere combattuti in qualsiasi ordine. Dovrete scegliere aspetti del vostro personaggio da indebolire (statistiche, ...