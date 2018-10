Il 2018 il più caldo d'Italia e Europa

L'anno più caldo di sempre in Europa è il 2018 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Grande Fratello Vip 2018 news : il cachet dei concorrenti. Ecco chi è la più pagata. E intanto la coppia - scoppia! : Svelati i cachet dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2018. Un noto settimanale ha rivelato i cachet dei protatoganisti del reality condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Alcuni percepiscono meno e altri un po’ di più: la più pagata è l’attrice e showgirl Lory Del Santo. Lory Del Santo la più pagata del Grande Fratello Vip 2018 Quando si parla di reality è inevitabile che si parli dei cachet dei concorrenti: un argomento che divide ...

Expopet 2018 - il salone più atteso per gli amanti degli animali - arriva a Catania - seconda tappa annuale : L’appuntamento più atteso dagli amanti del Pet sta per tornare: Expopet 2018, il salone interamente dedicato ai prodotti e alle

Jorge Lorenzo - GP Giappone 2018 : “Non ci sono buone notizie. La frattura è più grave del previsto” : Non ci sono buone notizie sul fronte Ducati per quanto riguarda Jorge Lorezo. Il pilota spagnolo, caduto in Thailandia nel corso delle prove e fratturatosi il radio distale sinistro, non ha espresso sensazioni positive rispetto alle sue condizioni fisiche, guardando al GP del Giappone 2018 che si disputerà nel prossimo weekend. L’iberico, intervistato da Sky Sport, ha sottolineato infatti: “La frattura è più grave di quanto ...

“Kamikaze” di Eminem è l’album hip hop più venduto nel 2018 fino ad ora : Non ne sbaglia una! The post “Kamikaze” di Eminem è l’album hip hop più venduto nel 2018 fino ad ora appeared first on News Mtv Italia.

Clima tropicale con violenti nubifragi : il 2018 l’anno più caldo di sempre in Europa : Nonostante le violente manifestazioni temporalesche che a macchia di leopardo hanno colpito la Penisola, il 2018 si classifica fino ad ora come l’anno più caldo di sempre in Europa dove le temperature sono risultate superiori di 1,86 gradi alla media storica (1910-2000): è quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti relativa ai primi nove mesi dell’anno sulla base della banca dati Noaa, il National Climatic Data Centre dai quali si evidenzia ...

Food : #PizzAward2018 - è veneto il pizzaiolo più originale del mondo. : ... non a caso - ha spiegato l'ideatrice del contest e della piattaforma MySocialRecipe, Francesca Marino - attira sempre più partecipanti da tutto il mondo, arrivando quest'anno al record di 239 ...

Food : #PizzAward2018 - è veneto il pizzaiolo più originale del mondo : Napoli, 17 ott. (Labitalia) - Arriva da Cerea (VR) il pizzaiolo più originale del mondo, ma anche [...]

18 Ottobre 2018 - auguri di buon onomastico Luca! Ecco le più belle IMMAGINI - FRASI e VIDEO : 1/43 ...

I 10 Telefoni Android Più Potenti E Veloci | Settembre 2018 : Gli smartphone più Veloci di Settembre 2018 secondo Antutu. Ecco la classifica aggiornata degli smartphone Android più Veloci in base ai calcoli di Antutu Quali sono gli smartphone Android più Veloci? Classifica Settembre 2018 Personalmente non sono un gran fan dei benchmark, che secondo me lasciano sempre il tempo che trovano. Le prestazioni di uno smartphone, infatti, […]

MotoGP - GP Giappone 2018. Marc Marquez punta al podio dei piloti più vincenti di sempre : Marc Marquez avrà a disposizione a Motegi il primo match point per diventare campione del mondo per la settima volta, la quinta in MotoGP. Già due volte lo spagnolo ha vinto il titolo della classe regina sul circuito della Honda, e con un successo domenica andrebbe aritmeticamente a ...

F1 - GP Usa 2018 : Sebastian Vettel non è più intoccabile. Ferrari delusa e all’orizzonte incombe l’incubo Leclerc… : Il quartultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno è ormai alle porte e sul tracciato di Austin (Stati Uniti) il Circus vuol dare spettacolo ai suoi fans texani. Liberty Media, colosso statunitense delle comunicazioni che gestisce il campionato, ci terrà a fare bella figura davanti ai connazionali e la presentazione dei piloti il giorno della gara in stile “States” potrebbe essere riproposta dopo la novità dell’anno ...

Povertà - rapporto Caritas 2018 : “Nel 2017 in 200mila si sono rivolti a noi - molti i giovani. Al Nord e al Centro più stranieri” : In Italia c’è un “esercito di poveri” e “la Povertà tende ad aumentare al diminuire dell’età“. È il quadro tracciato da Caritas Italiana nel rapporto 2018 su Povertà e politiche di contrasto. “Come cristiani abbiamo qualche difficoltà a pensare che si possa abolire la Povertà“, ha rilevato il direttore don Francesco Soddu nel corso della presentazione del rapporto. Il numero dei poveri assoluti – ...