Igor il russo | sospesa la consegna dalla Spagna | slitta processo per le rapine Il 31

Musica : il russo Igor Andreev vince il concorso Rina Sala Gallo di Monza : Il concorso internazionale Rina Sala Gallo continua a parlare russo. È Igor Andreev il vincitore dell'edizione numero 25, davanti al coreano Hans H.Suh e al cinese Li Yen. Il concorso internazionale ...

Tiro a segno - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : nella carabina 10 metri maschile vittoria del russo GrIgorii Shamakov : Assegnato il primo titolo del Tiro a segno alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: nella carabina 10 metri maschile si impone il russo Grigorii Shamakov davanti all’indiano Shahu Tushar Mane ed al serbo Aleksa Mitrovic. In venti avevano preso parte alle eliminatorie del mattino, non vi erano azzurrini in gara. Il russo Grigorii Shamakov vince la medaglia d’oro con il punteggio di 249.2, allungando soltanto negli ultimi due colpi ...

Igor il russo : "Ho ucciso per non morire"/ Perizia psichiatrica rivela : "killer bipolare - paranoico e cattivo" : Igor il russo, la sua nuova versione dal carcere di Saragozza e la diagnosi emersa dalla Perizia psichiatrica, in attesa della seconda: ecco di quali disturbi soffre il killer serbo.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 20:18:00 GMT)