Iglesias | bimbo di un anno arriva in ospedale con febbre alta e muore | disposta autopsia

Iglesias - va all'ospedale con la febbre alta : bimbo di un anno muore poco dopo : Un bimbo di un anno e due mesi è morto la scorsa notte a Iglesias in Sardegna. Il piccolo è arrivato già in condizioni disperate al Cto di Iglesias: i medici hanno tentato in...