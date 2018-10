Icardi | ' Derby molto sentito Al Milan toglierei Higuain'

Inter : Icardi non vede l’ora di giocare il derby e annuncia il suo futuro : Manca sempre meno al derby tra Inter e Milan, l’anno scorso deciso da una tripletta del bomber nerazzurro Mauro Icardi. Proprio l’attaccante dell’Inter è stato Intervistato da Sky Sport in vista del match di domenica prossima: “C’è tanta attesa. Dopo il grande periodo prima della sosta non volevamo che si fermasse il campionato ma ora siamo pronti per affrontare questa partita nel migliore dei modi. Per la ...

Inter - Mauro Icardi pronto per il derby : “adesso dimostriamo chi siamo!” : Mauro Icardi pronto a duella re con Higuain nel derby tra Inter e Milan di domenica a San Siro, uno spettacolo imperdibile “Le prossime 3 gare sono difficili ma possiamo giocarcela e fare grandi prestazioni. Non so dire se ci dirà dove arriveremo, ma se vinceremo potremo andare avanti nel migliore dei modi“. E’ quanto ha affermato l’attaccante dell’Inter, Mauro Icardi, in vista del derby, la prima di un ...

Grande attesa per il derby di Milano : ecco la probabile formazione dell’Inter - Icardi con Lautaro? [FOTO] : 1/16 Spada/LaPresse ...

Inter-Milan - Mauro Icardi ha fame di derby : i numeri dell'argentino : Conto alla rovescia ormai iniziato da tempo. In casa nerazzurra la concentrazione è rivolta solo ed esclusivamente al derby di domenica 21 ottobre, che dovrebbe essere diretto dall'arbitro Marco Guida ...

Inter-Milan - carica Icardi verso il derby : i numeri dell'argentino : Conto alla rovescia ormai iniziato da tempo. In casa nerazzurra , così come in quella rossonera, la concentrazione è rivolta solo ed esclusivamente al derby di domenica 21 ottobre: Inter-Milan , ore ...

Miranda annulla Icardi e trascina il Brasile : Spalletti chi sceglie nel derby? : Miranda sta bene e lo ha confermato ai microfoni di Sport Tv post-partita: 'Fare un gol contro l'Argentina è sempre gratificante ed emozionante. Questa rete la dedico a chiunque creda in me. Oggi ...

Shevchenko su Inter-Milan : “Sarà un bel derby argentino tra Icardi e Higuain” : È l’attuale commissario tecnico dell’Ucraina, ma un tempo Andriy Shevchenko sapeva come risolvere i big match come il derby di Milano. A proposito di bomber e della sfida tra Higuain e Icardi di domenica prossima, l’ex numero 7 rossonero ha detto: “Sarà un bellissimo confronto, sarà un derby argentino fra di loro. Higuain ha un ruolo importante nel Milan in questo momento non solo in campo, perchè ci sono tanti ...

Inter-Milan - Shevchenko parla di derby a Sky : 'Higuain fa bene al gruppo. Icardi leader' : Vedo una certa linea nel loro lavoro, una direzione sulla quale loro stanno puntando e piano piano stanno formando la squadra", le parole di Andriy Shevchenko rilasciate in esclusiva a Sky Sport . Il ...

Pirlo “gioca” il derby di Milano : il suo tifo ed il duello Higuain-Icardi : Higuain-Icardi è una sfida nella sfida nel derby di Milano, a detta di Andrea Pirlo però potrebbero esserci sorprese notevoli “Chi vincerà? Non lo so, quello che si può dire è che sarà sicuramente una bella partita. Credo che sarà una gara molto equilibrata, entrambe le squadre vengono da un buonissimo momento. Io farò il tifo per Gattuso e per i rossoneri”. Pirlo ha parlato anche del duello tra bomber ...

Inter - Icardi vs Miranda : l'allenamento per il derby è Argentina-Brasile : In Sudamerica lo chiamano Superclasico de las Americas: clasico è il termine che indica tutti i derby, questo è un super-derby. Per Mauro Icardi e Miranda sarà anche un anticipo di derby, un modo ...

Inter-Milan - Pirlo a Sky : 'Nel derby tifo Gattuso. Higuain è più completo di Icardi' : E allora la sfida passa a una questione tra singoli con due degli attaccanti più forti al mondo, entrambi argentini, che se la vedranno uno contro l'altro: " Chi preferisco tra Icardi e Higuain? Mah, ...

Inter - Moratti : 'Icardi può decidere il derby - Marotta? Male non sarebbe' : Sono passati otto anni, ma a Trento sembrava di essere tornati indietro nel tempo. A quel famoso 2010, indimenticabile per tutti i tifosi dell'Inter. Già, perché al Festival dello Sport che si sta svolgendo proprio lì, c'erano quasi tutti gli eroi di quel triplete leggendario. Erano presenti in sette, da Julio Cesar a Materazzi, passando per Zanetti, Milito, l'allora ds Marco ...

Piatek scatena i pistoleri Icardi e Higuain studiano il loro derby nel derby : Hanno aggiustato la mira. Anche perché l'ultimo arrivato li stava impallinando con precisione chirurgica. loro sono i bomber con un nome, lui è Krzysztof Piatek. Che un nome se lo sta facendo in fretta a suon di gol. Nove, ma se non fosse per quel centimetro, "visto" solo dalla goal line technology, che gli ha negato la doppietta contro il Parma sarebbe già in doppia cifra. Si fa chiamare pistolero perché in Polonia quello significa bomber. E ...