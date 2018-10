Icardi | ' Ci sono stati contatti | ma non potevo lasciare l' Inter Sul rinnovo'

Sampdoria - Saponara : 'Sono pronto a tornare - tra Icardi e Higuain...' : Riccardo Saponara , centrocampista della Sampdoria , ha parlato a Sky Sport : ' Ora sto bene, sono pronto a tornare già da lunedì col Sassuolo per dare il mio contributo ai miei compagni . Il derby Inter-Milan? Del Milan ho tanti ricordi, dura scegliere tra Icardi e ...

Brasile-Argentina : Neymar-Coutinho vs Dybala-Icardi - per entrambe sono 'lavori in corso' : Ci sono partite che non possono essere considerate amichevoli, anche se hanno questo 'titolo'. Brasile-Argentina è una di queste, il Superclásico per eccellenza, la sfida tra due nazionali che hanno scritto pagine indelebili nella storia del calcio che hanno visto protagonisti un numero inverosimile di fuoriclasse. Brasile-Argentina in passato è stata una sorta di 'guerra', non solo calcistica: la rivalita' è feroce e nella lunga storia di ...

Inter in ansia per Icardi : in Spagna sono sicuri - i Blancos tenteranno l'assalto (RUMORS) : Nel corso dell'estate si è parlato con insistenza dell'Interesse dell'Inter per Luka Modric. Il centrocampista del Real Madrid pare volesse lasciare il team spagnolo ed è per questo che, sino alla fine, la tifoseria ha creduto nel trasferimento, fiduciosa della bozza di contratto preparata dai nerazzurri: 4 anni a 10 milioni a stagione, con l'opzione del promento di carriera allo Jiangsu, club cinese che appartiene sempre al gruppo Suning. Alla ...

Inter - l’ex Boninsegna : “Lautaro ha fatto l’Icardi. Possono giocare insieme” : Roberto Boninsegna, ex giocatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport in merito alla partita di sabato sera di San Siro. I neroazzurri hanno battuto il Cagliari con una grande prestazione del neo arrivato Lautaro Martinez. “Può giocare in coppia con Icardi, l’idea mi stuzzica” Le parole di Boninsegna: “L’idea di […] L'articolo Inter, l’ex Boninsegna: ...

Icardi : Fisicamente sono ok - ora l'Inter : "I problemi fisici? Ho lavorato tutta la settimana - ha detto Icardi a Tyc Sport tv - e adesso mi sento a posto: sono al 100 per cento, ora devo pensare all'Inter". 12 settembre 2018 Diventa fan di ...

La sorella di Icardi stizzita : “non mi sono rifatta nulla” [GALLERY] : 1/7 Instagram ...

Wanda Nara a Tiki Taka : "Contatti Icardi-Juve? Gli unici sono i 7 gol di Mauro ai bianconeri..." : La moglie di Maurito dribbla i rumors dell'estate: "In periodi di mercato arrivano tante telefonate, a noi non può che far piacere"

Da CR7 a Milinkovic e Icardi : i big del fantacalcio sono in crisi - ma... : I più audaci si sono mossi già a Ferragosto. Il mercato chiude il 18 e la Serie A inizia il giorno dopo? E allora ci si trova il sabato mattina e si parte. Dura per chi si stava godendo giustamente le ...

Argentina - Icardi convocato per le amichevoli di settembre. Ci sono Lautaro e Dybala - out Higuain : Dopo la delusione del Mondiale, l'Argentina è pronta a ripartire. Lo farà senza Jorge Sampaoli in panchina e - almeno per il primo periodo - senza Leo Messi in campo. L'ex CT è stato infatti ...