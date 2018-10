brindisireport

: I silenzi nuocciono gravemente alla salute di questa giunta - BrindisiReport : I silenzi nuocciono gravemente alla salute di questa giunta - BrindisiReport : I silenzi nuocciono gravemente alla salute di questa giunta -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) ... si dice, da battere i pugni sul tavolo, in un clima da out out, per ottenere le dimissioni della vicesindaco? La dirigente scolastica prestatapolitica prima o poi lo spiegherà, e non certo ...