I Medici 2 | seconda puntata | l’azzardo di Bianca | Anticipazioni

ilnotiziangolo

: È il 1469. Lorenzo Il Magnifico prende le redini della Banca Medici: inizia così la seconda stagione de #IMedici. I… - Raiofficialnews : È il 1469. Lorenzo Il Magnifico prende le redini della Banca Medici: inizia così la seconda stagione de #IMedici. I… - RaiPlay : 'Sono Lorenzo de' Medici: sono nato per combattere, ma odio la guerra'? #IMedici, la seconda stagione! Dal 18 ottob… - liam92payne : RT @Raiofficialnews: È il 1469. Lorenzo Il Magnifico prende le redini della Banca Medici: inizia così la seconda stagione de #IMedici. I pr… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) I– La serie Tv su Lorenzo il Magnifico ritornerà nella prima serata di Rai 1 martedì, 30 ottobre 2018. Episodio 3 e 4 per tutti gli appassionati, dal titolo “Ostacoli e opportunità” e “Il prezzo del sangue“. Abbiamo lasciato Firenze impegnata in una lotta serrata fra la famiglia di Lorenzo ed i Pazzi. Ancora una volta I2 cambiano le carte in tavola per il protagonista,a causa di un matrimonio improvviso. Iepisodio 3, “Ostacoli e opportunità” Lorenzo è riuscito ad evitare il peggio prendendo le redini della sua famiglia. Firenze però è ancora in subbuglio ed anche l’ascesa di Sisto IV come nuovo Pontefice non farà che complicare le cose per i. Salviati viene infatti nominato arcivescovo di Pisa e questo conferisce un bel potere alla famiglia dei Pazzi, dato che ...