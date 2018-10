I funghi antitumorali | prevengono il cancro e sono anche coadiuvanti della chemioterapia

meteoweb.eu

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Ialimenti poco calorici, ricchi di minerali come il fosforo e il potassio. La loro influenza benefica sul sistema immunitario è nota;inoltre utilizzaticome supporto al sistema cardiovascolare e la presenza di selenio e antiossidanti li rende utili per combattere i tumori. I, considerati in oriente dei veri e propri medicinali, posdiventaresiechemio cheradioterapia. Assumerli, infatti, potrebbe aiutare a ritardare, alleviare o prevenire molti effetti collaterali delle terapie oncologiche. Questifanno parte ormai da secolimedicina tradizionale asiatica, tanto che negli anni ’80 ne è stato approvato l’uso. Tra iutilizzati nella medicina ufficiale troviamo ad esempio il Coriolus versicolor, come supporto alla cura di varie forme di: il suo estratto è infatti uno dei farmaci ...