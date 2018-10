I cibi anti-raffreddore Mai più senza

Gli impianti aperti per gli irriducibili dello sci : Ha ospitato ben cinque edizioni della Coppa del Mondo di sci alpino e quelle di Snowboard e di Freestyle. Sono otto gli impianti aperti.

Il boom dei cibi “senza”. Niente glutine - lattosio - conservanti - zuccheri… : Sempre più italiani dirigono le proprie scelte alimentari verso i cosiddetti prodotti senza, ossia quelli che non contengono elementi dannosi per la salute nel caso di patologie specifiche o allergie. Senza glutine, lattosio, noccioline, olio di palma ma anche senza zuccheri, conservanti, coloranti… e chi più ne ha più ne metta, o meglio, ne tolga. Il tutto non per una vera e propria esigenza salutare andassi ad aggiungere a chi invece ...

Dieta antinfluenzale : tutti i cibi da portare in tavola : L’autunno è ormai iniziato e si è a rischio influenza, specie se si è piccoli o anziani. In questo caso, l’alimentazione gioca un ruolo chiave nella prevenzione, quindi è consigliabile osservare una Dieta antinfluenzale. Quali cibi portare in tavola? Frutta e verdura di stagione, prodotte il più vicino possibile al luogo di consumazione, in particolare pere, mele, kiwi, uva, ma anche arance, limoni e clementine, legumi (fagioli, ceci, piselli, ...

Alimentazione : ecco i cibi che fungono da antinfiammatori naturali : Un’infiammazione è la sana risposta dell’organismo alle malattie ma quando supera un certo livello può cronicizzarsi, portando seri problemi per la nostra salute. Sono tanti i cibi che fungono da antinfiammatori naturali. Giusto per citarne alcuni: le noci di Pecan, che oltretutto abbassano il colesterolo, proteggono il cuore e sono benefiche per la pelle; i pistacchi, ricchi di omega 3 e proteine vegetali, le mandorle e gli arachidi. E che dire ...

Denuncia Unhcr in Libia : “atrocità indicibili contro migranti e bimbi”/ Onu - “misure detentive alternative” : Libia, Unhcr: “Donne e bambini torturati a Tripoli. E i criminali si spacciano per agenti Onu”. Le ultime notizie sulle denunce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 13:40:00 GMT)

Acqua con magnesio - cereali integrali e yogurt : i 10 migliori cibi anti stipsi : ... con un'incidenza quasi quattro volte superiore rispetto agli uomini', puntualizza la dottoressa Rossella Bonifacio , dirigente medico, specialista in Scienza dell'alimentazione presso Asp Potenza. ...