I calciatori più forti della Nations League

(Di giovedì 18 ottobre 2018)a gonfie vele: stadi pieni, audience tv, partite esuberanti e contese perché in palio – se non un trofeo – ci sono i tre punti, ci si gioca la retrocessione e a nessuno piace perdere nelle gare ufficiali che hanno preso il posto delle vecchie stantie amichevoli. Poi c’è il percorso verso le finali e il meccanismo promozione/retrocessioneUefacon indirizzamento all’europeo. Vanno in gol le star, si accendono i talenti: funziona la formula che fa duellare squadre dello stesso livello tecnico in partite a pronostico aperto. Così l’Inghilterra di Gareth Southgate va a vincere a Siviglia, 2-3, una gara avvincente in cui brilla il tridente offensivo con Marcus Rushford e il guizzante Raheem Sterling – entrambi in gol, doppietta per Sterling – e Harry Kane che firma due assist decisivi. Il capitano è oggi il volto ...