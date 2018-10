I 10 smartphone Android più potenti oggi 18 ottobre | classifica aggiornata

Google propone a Ue rimedi su sistema operativo smartphone Android : Roma, 17 ott., askanews, - Applicativi extra di Google a pagamento, per i produttori di smartphone che utilizzano il sistema operativo Android: è la soluzione che il gigante del software propone alla ...

Dal 29 ottobre prezzi smartphone Android più alti in Europa : tutto dipende da Google : Da ottobre 2018 gli smartphone Android potrebbero presentare un prezzo più alto presso il mercato europeo, per effetto della battaglia che da anni ormai Google sta conducendo contro l'UE in merito all'obbligo imposto dal colosso di Mountain View ai vari produttori per l'installazione a bordo dei propri dispositivi del bloatware targato Big G. Come potete leggere sulle pagine del portale 'The Verge', dopo aver ricevuto e dovuto saldare una ...

Google ha annunciato che cambierà il modo in cui offre in licenza le proprie applicazioni per Android in Europa, in seguito alla multa da 4,34 miliardi di dollari stabilita dalla Commissione Europea lo scorso luglio per abuso della sua posizione

Huawei lancia un programma di beta-testing per permettere agli utenti interessati di ricevere l'aggiornamento ad Android 9 Pie sul loro smartphone Huawei o Honor in anteprima, in cambio di feedback e test.

Provare subito Android Pie su Huawei e Honor : istruzioni - lista smartphone e posti disponibili : Stiamo cercando di prepararvi nel migliore dei modi al tanto invocato aggiornamento Android Pie per gli smartphone Huawei ed Honor che rientrano nel programma del brand asiatico. Durante lo scorso fine settimana, ad esempio, come molti tra voi ricorderanno, abbiamo analizzato più da vicino le questione delle gesture a tutto schermo, ma nel giorno della presentazione dei nuovi Huawei Mate 20 occorre prendere in esame una presa di posizione ...

Come velocizzare lo smartphone vecchio : 10 consigli per Android : Dieci modi per velocizzare un Android vecchio lentoAttiva comandi che ti servonoSpegni lo smartphoneAggiorna sistema operativoUsa le app liteUsa Google FotoRipulisci file inutiliElimina tutti gli effetti visiviUsa microsd veloceReset di fabbricaCome velocizzare il vecchio smartphone Android che ormai conta le sue primavere sulle dita di una mano e più? Se non sei interessato ad avere sempre l’ultimo modello in piazza e preferisci sfruttare il ...

AnTuTu classifica i 10 smartphone Android più veloci a settembre 2018 : le novità : Il Benchmark AnTuTu stila la nuova classifica dei 10 smartphone con sistema operativo android più veloci fino a settembre 2018: ecco le novità.Come di consuetudine uno dei più famosi Benchmark per dispositivi mobili al mondo, AnTuTu, stila la propria classifica elencando quali sono i 10 smartphone con sistema operativo android più veloci al mondo.Rispetto al mese di agosto 2018 la classifica è mutata in alcune posizioni, dato che si sono ...

Gli Smartphone oggi in offerta sono: POCOPHONE F1, Xiaomi Mi MIX 2, Samsung Galaxy Note 9, Huawei P20 Lite e P20 Pro.

Cuffie e smartphone Android con Google Assistant : traduzione in tempo reale : Arriva la traduzione in tempo reale su tutte le Cuffie e smartphone Android con Google Assistant: Google Pixel Buds, Pixel, Pixel 2 e Pixel 2 XL (in attesa che arrivino sul mercato anche i Pixel 3), possono utilizzare la funzione di Google Translate, con o senza l’ausilio di Assistant, per tradurre in tempo reale. Se le Cuffie bluetooth Pixel Buds offrono come caratteristica distintiva la traduzione in tempo reale, sembra che Google stia ...

L'analista Horace Dediu ha twittato un grafico di dati raccolti da Merrill Lynch Global Research su 32.523 utenti di smartphone dei più svariati marchi. Si va da Apple, a Blackberry, da Google a Samsung

Sticky Notes 3.0 : arriva l’integrazione con gli smartphone Android : Con October 2018 Update, Microsoft ha rilasciato la versione 3.0 di Sticky Notes introducendo nuove feature interessanti come la barra multifunzione e, soprattutto, la sincronizzazione tra più PC Windows 10 uniti da un unico account. Le indiscrezioni trapelate alcune settimane che facevano riferimento ad una sincronizzazione estesa anche al mondo degli smartphone si sono rivelate quest’oggi veritiere. Il Colosso di Redmond ha, infatti, ...

Il papà di Android lavora a uno smartphone da controllare con la voce : (Foto: Bloomberg) Essential Phone è stato un telefono importante nella storia recente degli smartphone; non ha venduto molto, ma è pur sempre stato il primo dispositivo ideato da Andy Rubin, il papà di Android, nonché il primo con display edge to edge e notch. Anche per questo chi segue il mondo della tecnologia sarà felice di sapere che la startup che l’ha prodotto è al lavoro su un prodotto ancora più evoluto: uno smartphone il più ...

Con l'espandersi dell'interesse riguardo al mondo della tecnologia dall'Oriente, ecco la nostra selezione dei Miglior smartphone cinesi Android aggiornata a ottobre 2018.