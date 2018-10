Higuain | ' Tutti hanno problemi con De Laurentiis | anche Lavezzi e Cavani Un giorno

100x100napoli

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Gonzalo, attaccante del Milan ed ex giocatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue dichiarazioni: 'Al Milan è come se mi fossi tolto 4-5 anni. Sono tornato all'epoca di Napoli e ne sono felice. Milanello è il calcio, il Milan mi ha dato qualcosa in più dopo un ...