Higuain | ' Ecco perchè ho scelto il Milan Dico sì a Ibra De Laurentiis? Tutti hanno

Sarri individua gli eredi e non smette di elogiare il Pipita Higuain : ecco cosa ha detto : In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Maurizio Sarri ha individuato i suoi possibili eredi: “Giampaolo: io sono arrivato a quasi sessant’anni, lui è in grado di prendere un altro ascensore con tutto il rispetto per la Samp. Invece un Sarri quarantenne direi De Zerbi: è un Sarri più coraggioso di quando Sarri aveva quarant’anni. Complimenti sinceri“. Interpellato su un possibile ritorno in Serie A: ...

Milan-Olympiacos - le probabili formazioni : riecco Higuain - Reina titolare : Milan-Olympiacos, LE probabili formazioni- Tutto pronto per il match di Europa League tra Milan e Olympiacos in programma stasera a San Siro. Gattuso ritrova Higuain dopo il breve infortunio. Il tecnico rossonero confermerà il 4-3-3 affidandosi però a diversi cambi. Reina dal 1′ insieme a Zapata, c’è anche Bakayoko Come detto, Gattuso si affiderà a […] L'articolo Milan-Olympiacos, le probabili formazioni: riecco Higuain, Reina ...

Infortunio Higuain - definiti i tempi di recupero : ecco quando tornerà in campo il Pipita : Infortunio Higuain – Nonostante la sua assenza, il Milan ha ottenuto una vittoria pesantissima al “Mapei Stadium” contro il Sassuolo, ma Gonzalo Higuain resta comunque il vero e proprio top player della squadra rossonera. Gattuso è consapevole dell’importanza del centravanti argentino e spera di averlo a disposizione al più presto, anche se ormai incombe il derby, gara che si disputerà al rientro dalla sosta per le ...

Infortuni : ecco le condizioni di Higuain - Gervinho e Pastore : Il settimo turno di Serie A ha lasciato in eredità qualche infortunato di lusso a cominciare da Gervinho, costretto a lasciare il campo in Parma-Empoli per un fastidio alla coscia. L’allenatore D’Aversa è in ansia per la sua stella: “Dispiace per questi Infortuni nonostante su Gervinho ci sia stata una gestione accurata, dovevamo preventivare questa possibilità che si facesse male, non considerandolo neanche per Napoli. ...

Gattuso tra studi e rabbia : “Higuain? Non ho studiato medicina! Ecco perchè sono arrabbiato” : Rino Gattuso soddisfatto e sorridente dopo la vittoria di ieri sera del Milan contro il Sassuolo nonostante un po’ di rabbia: le parole dell’allenatore rossonero sono serviti tre pareggi consecutivi al Milan per tirare fuori la grinta e portare a casa tre punti importanti. I rossoneri hanno sbancato ieri sera al Mapei Stadium, mandando al tappeto il Sassuolo col risultato di 1-4. Finalmente una soddisfazione per ...

Milan - Gattuso ha occhi solo per Higuain : 'è il più forte del mondo - ecco perchè' : Gennaro Gattuso esalta Gonzalo Higuain: le parole del tecnico del Milan sull'attaccante argentino ' Per me in questo momento Higuain è il migliore del mondo, è uno che fa goal, è un campione che sa mettersi a disposizione della squadra. Dobbiamo sfruttare meglio le sue caratteristiche '. Sono le parole di elogio per il 'Pipita' dell'allenatore del ...

Gattuso striglia il Milan dopo il pareggio col Cagliari : “20' imbarazzanti! Higuain? Ecco cosa penso” : Le parole di Gattuso dopo il pareggio di questa sera del Milan contro il Cagliari: il tecnico rossonero duro e severo con i suoi giocatori pareggio non troppo soddisfacente per il Milan, questa sera a Cagliari. I rossoneri hanno subito l’aggressività della squadra sarda, nel primo tempo dell’anticipo di questa sera, della quarta giornata di Serie A, per poi reagire nel secondo tempo, con la prima rete di Higuain con la maglia ...

Gol Higuain - ecco la prima ‘zampata’ in rossonero [VIDEO] : Gol Higuain – Si sta giocando l’ultimo match valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, in campo Cagliari e Milan che si stanno affrontando in una gara spettacolo. Vantaggio dei padroni di casa con Joao Pedro, poi la zampata del Pipita che impatta il risultato sull’1-1. L’attaccante si candida ad essere protagonista fino alla fine della stagione. Gol Higuain Lets goooo Ac Milan @acmilan #Higuain #ACMilan ...

Serie A - ecco gli stipendi dei calciatori più pagati di ogni squadra : spicca Cristiano Ronaldo - al top Higuain - Icardi e Insigne [GALLERY] : 1/21 Ronaldo: stipendio 31 Mln AFP/LaPresse ...

Cristiano Ronaldo - Higuain e Icardi - i grandi bomber della Serie A ancora a secco : quando il gol diventa un problema (e quando invece no) : I più grandi e attesi bomber della Serie A sono ancora a secco dopo tre giornate di campionato: un dato abbastanza inatteso che fa scalpore e porta alla disperazione tutti quei fanta-giocatori che nell’asta d’inizio stagione hanno speso centinaia di fanta-milioni per acquistare Cristiano Ronaldo, Higuain e Icardi. I bomber di Juventus, Milan e Inter non hanno segnato neanche un gol nelle prime tre partite di campionato (anche ...

Milan - ecco il 'nuovo' Higuain : il Pipita ha numeri da trequartista : Ha lottato a centrocampo, distribuito palloni, servito l'assist decisivo a Cutrone: il "nuovo" Pipita fa anche il trequartista, al servizio di Cutrone. Ma analizzando i suoi numeri si scopre che non ha certo perso il suo istinto--Probabilmente neanche al Milan pensavano di essersi assicurati un trequartista così forte, nel momento in cui acquistavano Gonzalo Higuain, uomo d’area da 111 gol in A (in 177 partite), capocannoniere con record (36) ...

Napoli - ecco il piano per bloccare il Milan e Higuain : Come scrive oggi il Corriere dello Sport il Napoli sa bene che Higuain è un centravanti di razza, capace di agire su tutto il fronte offensivo e colpire negli ultimi 15-18 metri con la qualità dei ...

Milan : Caldara - Bakayoko - Higuain. Ecco l'asse centrale di Gattuso : Oltre la nuova anima rossonera, il ritorno di Maldini riassume il concetto, il Milan ha rinnovato anche la propria ossatura. centrale di difesa, mediano e centravanti: lo scheletro di squadra è stato ...