Higuain | derby importante per futuro

L'Inter al completo per il derby - anche Vecino migliora. Icardi : "Al Milan toglierei Higuain" : L'Inter è al completo. anche Miranda, Icardi e Lautaro sono rientrati alla Pinetina. Luciano Spalletti ha tutta la rosa a disposizione e può sorridere. E può farlo per due motivi: il primo per il ...

Milan - mai un argentino in gol nel derby. Higuain può essere il primo : L'occasione è ghiotta, perché qui si parla di fare la storia. E forse non lo sa nemmeno lo stesso Gonzalo Higuain, ma con un gol domenica contro l'Inter diventerebbe il primo argentino di sempre a ...

Icardi : 'Derby molto sentito. Al Milan toglierei Higuain' : Icardi , che ha segnato già 4 reti nei derby contro il Milan , è molto carico e ha parlato oggi ai microfoni di Sky Sport delle sue aspettative per il big match del 21 ottobre: ' C'è grande attesa ...

Milan - Higuain si sfoga : 'Cacciato dalla Juventus - ora pensiamo al derby' : La stagione di Gonzalo Higuain al Milan [VIDEO] è partita benissimo. L'attaccante ex Juventus e Napoli in questa prima parte di stagione è gia' andato a segno diverse volte, assumendo sempre più la figura di leader in attacco ma anche dello spogliatoio che, fin dal primo giorno, ha accolto il Pipita in modo caloroso e trionfale. L'argentino si è subito capito con Gattuso con il quale c'è gia' un ottimo feeling e sul campo il giocatore l'ha ...

Milan - Higuain : 'Possiamo vincere il derby - non siamo inferiori a nessuno' : Nell'avvicinamento al derby, il Pipita ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport. "Penso che questa squadra abbia tanti margini di crescita e che giochi un bel calcio, Gattuso ...

Inter-Milan - Milito sul derby : 'Spero che Lautaro sia decisivo. Temo Higuain e Suso' : Per fortuna prima non avevo mai avuto niente di importante e in quel momento mi è caduto il mondo addosso. Ho sentito subito un dolore incredibile. Sapevo già che era un infortunio che mi avrebbe ...

Shevchenko su Inter-Milan : “Sarà un bel derby argentino tra Icardi e Higuain” : È l’attuale commissario tecnico dell’Ucraina, ma un tempo Andriy Shevchenko sapeva come risolvere i big match come il derby di Milano. A proposito di bomber e della sfida tra Higuain e Icardi di domenica prossima, l’ex numero 7 rossonero ha detto: “Sarà un bellissimo confronto, sarà un derby argentino fra di loro. Higuain ha un ruolo importante nel Milan in questo momento non solo in campo, perchè ci sono tanti ...

Inter-Milan - Higuain talismano derby : non ne ha mai perso uno nei 90 minuti : Un Pipita in più per sperare in un risultato positivo. Gonzalo Higuain è un attaccante formidabile da oltre 300 gol in carriera, ma soprattutto un talismano in chiave derby. Ne ha giocati 16 finora e ...

Inter-Milan - Shevchenko parla di derby a Sky : 'Higuain fa bene al gruppo. Icardi leader' : Vedo una certa linea nel loro lavoro, una direzione sulla quale loro stanno puntando e piano piano stanno formando la squadra", le parole di Andriy Shevchenko rilasciate in esclusiva a Sky Sport . Il ...

Pirlo “gioca” il derby di Milano : il suo tifo ed il duello Higuain-Icardi : Higuain-Icardi è una sfida nella sfida nel derby di Milano, a detta di Andrea Pirlo però potrebbero esserci sorprese notevoli “Chi vincerà? Non lo so, quello che si può dire è che sarà sicuramente una bella partita. Credo che sarà una gara molto equilibrata, entrambe le squadre vengono da un buonissimo momento. Io farò il tifo per Gattuso e per i rossoneri”. Pirlo ha parlato anche del duello tra bomber ...

Inter-Milan - Pirlo a Sky : 'Nel derby tifo Gattuso. Higuain è più completo di Icardi' : E allora la sfida passa a una questione tra singoli con due degli attaccanti più forti al mondo, entrambi argentini, che se la vedranno uno contro l'altro: " Chi preferisco tra Icardi e Higuain? Mah, ...

Piatek scatena i pistoleri Icardi e Higuain studiano il loro derby nel derby : Hanno aggiustato la mira. Anche perché l'ultimo arrivato li stava impallinando con precisione chirurgica. loro sono i bomber con un nome, lui è Krzysztof Piatek. Che un nome se lo sta facendo in fretta a suon di gol. Nove, ma se non fosse per quel centimetro, "visto" solo dalla goal line technology, che gli ha negato la doppietta contro il Parma sarebbe già in doppia cifra. Si fa chiamare pistolero perché in Polonia quello significa bomber. E ...