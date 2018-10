Harry e Meghan | il Royal Baby non sarà un' altezza reale

Meghan e Harry - tutto sul Royal Baby/ La passeggiata romantica a Melbourne : “Come due popstar!” : E' tempo di Royal Baby per Meghan Markle e il Principe Harry. La coppia ha annuciato la gravidanza in Australia. Perchè lontano da Londra? Quali sono le aspettative del popolo?(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 16:01:00 GMT)

Figlio di Harry e Meghan : ecco come si potrebbe chiamare il prossimo Royal Baby : La famiglia reale ha apprezzato il supporto ricevuto dalle persone di tutto il mondo fin da quando è stato celebrato il matrimonio, ed è felicissima di poter condividere questa lieta notizia con il ...

Meghan Markle in blu conquista Melbourne. E Harry fa piangere una ragazza : Meghan Markle e Harry trascorrono il loro terzo giorno in Australia a Melbourne. La coppia partecipa a un evento organizzato dal governatore della regione dove sperimentano alcune attività tipiche del Paese. Dopo il tubino bianco e la giacca oversize, la Duchessa del Sussex in dolce attesa è splendida e conquista tutti con l’abito blu navy del marchio australiano, Dion Lee, da oltre 1000 euro. Si tratta di un vestito sbracciato con drappo ...

Meghan e Harry - già circola il nome del nuovo royal baby : Meghan Markle e Harry d’Inghilterra hanno già deciso il nome del royal baby che avranno in primavera? Beh, è un po’ prestino. Però, come tanti futuri genitori, già stanno pensando ai nomi. Per loro che sono nobili, poi, la faccenda è un pochino complicata perché i nomi per il bimbo o la bimba sono sempre almeno tre (ma meglio quattro). Quindi non è un male che abbiano iniziato in anticipo a pensare a come chiamare il loro “royal baby”. Era dal ...

Regala un voluminoso mazzo di fiori a Meghan Markle - Harry si avvicina e lo “sgrida”. Ecco cosa gli ha detto : Il giornalista australiano Matt De Groot si è dato una missione nel corso della visita, proprio in Australia, della coppia reale Harry e Meghan Markle: consegnare alla duchessa di Sussex un enorme mazzo di fiori. De Groot, dopo qualche tentativo, ce l’ha fatta e lei ha apprezzato il gesto. Il marito, notando la scena, si è avvicinato all’uomo e, ringraziandolo, ha scherzato: “Sono troppo grandi questi fiori, non dovevi ...

Harry e Meghan - tutti i retroscena del tour in Australia : dal “regalo” della pioggia dopo anni di siccità alla barba del Duca che ad un piccolo fan ricorda… Babbo Natale [FOTO] : 1/84 ...

Harry e Meghan - una squadra perfetta (anche sotto il diluvio) : È stata una giornata indimenticabile per gli abitanti di Dubbo, una cittadina del sud-ovest dell’Australia che da qualche anno lotta contro il problema della siccità: oltre alla visita del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle, infatti, si è scatenato un violento acquazzone che ha regalato un sorriso alla popolazione locale. «Siamo felici che vi siate portati dietro il terribile clima inglese», ha scherzato il sindaco Ben Shields ...

Siccità in Australia : il “miracolo” di Harry e Meghan - hanno “portato” la pioggia : Il principe Harry e la moglie Meghan si trovano in questi giorni in Australia, nel loro primo tour ufficiale all’estero: hanno “portato” la pioggia in una regione duramente colpita dalla Siccità, un breve temporale si è verificato durante la loro visita in una delle zone più aride del Paese. “La pioggia è stato un regalo“, ha scherzato Harry con gli agricoltori nel Nuovo Galles del Sud. Harry e Meghan visiteranno ...

Meghan Markle incinta di Harry : la reazione della sorella Samantha Markle : Meghan e Harry aspettano un figlio: le parole della sorella Samantha Markle Meghan Markle è incinta, aspetta un bambino da suo marito, il principe Henry duca di Sussex. Si sono sposati il 19 maggio 2018 e Meghan ha così assunto il titolo di duchessa di Sussex. Adesso l’ex attrice statunitense renderà papà il suo Henry. Il piccolo, o la […] L'articolo Meghan Markle incinta di Harry: la reazione della sorella Samantha Markle proviene ...

Harry e Meghan : la dolce attesa parte dell'Australia : L' Australia accoglie a braccia aperte il Principe Harry e Meghan Markle . La coppia sta compiendo il suo primo grande viaggio ufficiale, in una nazione formalmente guidata dalla Regina Elisabetta II: ...