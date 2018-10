Hamilton e Marquez ad un passo dal titolo | le quote dei bookmaker del trionfo in

sportfair

SNAI – Marquez-Hamilton, domenica da campioni: il mondiale in coppia è a 3,50 - motogpnews24 : Marquez-Hamilton: si punta sulla doppietta mondiale

(Di giovedì 18 ottobre 2018): ledei bookies della vittoria delMondiale in coppia Il traguardo è a unper entrambi e anche i traders di Snai puntano sulla doppietta. Marce Lewispotrebbero conquistare già domenica i titoli mondiali in MotoGp e Formula 1. Allo spagnolo, primo in classifica a +77 punti su Dovizioso, basterà vincere in Giappone per festeggiare e chiudere i giochi, mentre il driver Mercedes dovrà puntare al primo posto negli Stati Uniti e sperare che Sebastian Vettel (a -67) non arrivi in seconda posizione. Quasi una formalità per i quotisti, che a quattro gare dalla fine dei due campionati danno ilin contemporanea dei due piloti a 3,50.partono ovviamente in prima fila anche nelle scommesse sul vincitore delle rispettive gare: il successo del britannico ad Austin, dove con la Mercedes ha conquistato le ultime ...