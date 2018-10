Halloween | città da visitare in foto

ilgiornale

: Nella mia città hanno attaccato dei manifesti contro Halloween e a me sta venendo la voglia di vagare nella notte e strapparli tutti - nat_addicted : Nella mia città hanno attaccato dei manifesti contro Halloween e a me sta venendo la voglia di vagare nella notte e strapparli tutti - zazoomblog : Halloween il turismo delle città fantasma - #Halloween #turismo #delle #città - LaFraMua : La festa più tenebrosa dell’anno si avvicina sempre di più! Atmosfere oscure, creature spaventose e zucche popolano… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018)e turismo , ecco gli scatti di alcune tra lefantasma più note e amate per il mondo. Si tratta di mete perfette per alcuni viaggi, in Italia e all'estero, in occasione del 31 ottobre. Ci sono, tra le altre, Craco in Basilicata, Bodie in California e Pripyat in Ucraina.