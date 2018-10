Guess My Age diventa interattivo | si può giocare da casa con l' app

Ascolti TV | Venerdì 14 settembre 2018. Tale e Quale riparte dal 23.2% - Quo Vado 13.8%. Male Chi Ti Conosce (0.7%) quadruplicato da Guess My Age (3%). Vieni da Me 9.3% - Detto Fatto 7.3% : Carlo Conti, Tale e Quale Show Nella serata di ieri, Venerdì 14 settembre 2018, su Rai1 la prima puntata dell’ottava edizione di Tale e Quale Show ha conquistato 4.430.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale 5 il film con Checco Zalone Quo Vado? ha raccolto davanti al video 2.882.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 Spy ha interessato 886.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 Rambo ha intrattenuto 1.420.000 ...

Ascolti TV | Martedì 28 agosto 2018. The Good Doctor 20.8% - La Peggior Settimana della mia Vita 11.8%. Guess My Age (2.7%) allunga su Chi Ti Conosce (1.2%) : Techetechetè: Maurizio Costanzo Su Rai1 l’appuntamento con The Good Doctor ha conquistato 4.109.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 il film La Peggior Settimana della mia Vita raccolto davanti al video 2.272.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Indietro Tutta – 30 e l’ode in replica ha interessato 1.305.000 spettatori pari al 7.9% di share (presentazione: 1.126.000 – 5.5%). Su Italia 1 Chicago Fire ha ...

Diletta Leotta concorrente a ‘Guess My Age’ : la sexy giornalista si diverte con Enrico Papi [VIDEO] : Diletta Leotta, oltre ai suoi mille impegni con Dazn, si cimenta nel programma di Enrico Papi: la giornalista a ‘Guess My Age’ Diletta Leotta è stata concorrente di questa sera del programma di Tv8, ‘Guess My Age’. La trasmissione di Enrico Papi ha ospitato la bellissima giornalista ed esperta di calcio, protagonista in questa stagione di Serie A su Dazn. Oltre all’ospite catanese, a ‘Guess My Age‘ ...

Ascolti TV | Lunedì 27 agosto 2018. The Big Wedding (18%) batte Il 7 e l’8 (11.5%). Esordio fiacco per ‘Chi Ti Conosce?’ (1.2%) doppiato da Guess My Age (2.4%) : The Big Wedding Su Rai1 The Big Wedding ha conquistato 3.654.000 spettatori pari al 18% di share. Su Canale 5 il film Il 7 e l’8 ha raccolto davanti al video 2.267.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 1.088.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 Ghost Rider – Spirito di vendetta intrattenuto 997.000 spettatori (5%). Su Rai3 la replica di In Arte Patty Pravo ha ottenuto ...

Guess my Age : Enrico Papi torna con concorrenti vip per fronteggiare il nuovo game di Max Giusti : Alessandro Borghese a Guess My Age Tv8 gioca d’anticipo. In attesa che Rai e Mediaset diano il via alla nuova stagione televisiva, da stasera alle 20.30, forte del buon riscontro di pubblico ottenuto lo scorso anno, torna l’appuntamento con Guess my Age – Indovina l’età, il game show condotto da Enrico Papi. Il format a marchio Vivendi, prodotto da Magnolia, anche in questa seconda stagione manterrà la formula fresca e dinamica che ne ha ...

Guess my age – Indovina l’età – Prima puntata del 27/08/2018 – La nuova stagione del game show con Enrico Papi su TV8. – Novità e ospiti. : Archiviata la Prima stagione con 179 puntate che hanno totalizzato una media di 612.000 spettatori e uno share del 2,39%, questa sera su TV8 torna il gioco per tutte le età: Guess my age – Indovina l’età. Il game show di importazione francese, condotto da Enrico Papi, torna questa sera alle 20:30 per la seconda stagione, che si apre con una serie di dieci puntate speciali. Guess MY AGE | […] L'articolo Guess my age – ...

Guess my Age anticipazioni : arriva Diletta Leotta prima di Miss Italia : Diletta Leotta ospite a Guess my Age prima di Miss Italia 2018 Da lunedì 27 agosto Enrico Papi torna con la seconda stagione di Guess my Age – Indovina l’età, il game show di Tv8 in onda dal lunedì al venerdì nella fascia di access prime time. In questo secondo ciclo di Guess my Age ci saranno delle importanti novità: l’introduzione di un bonus di 500 euro ogni volta che viene indovinata l’età esatta tra i primi sei ...