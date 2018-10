Guarda in alto | di Fulvio Risuleo

Al cinema ' Guarda in alto' - avventura sui tetti di Roma : ... 'Guarda in alto' è un' avventura che poterà il protagonista a scoprire un mondo inesplorato sui tetti di Roma , tra giardini segreti e passaggi nascosti. Classe '91, il regista vanta già due ...

Guarda IN ALTO. Sentieri Selvaggi intervista Fulvio Risuleo : Gli intenti sono quelli di spingere le persone a immaginare, a trovare una via di fuga, a pensare che il mondo può anche non essere solo noia e scocciatura ma può essere anche inseguimenti tra suore, ...

Guarda in alto film al cinema : cast - recensione - curiosità : Guarda in alto è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 18 ottobre 2018. La pellicola diretta da Fulvio Risuleo ha come protagonisti Giacomo Ferrara e Aurelia Poirier. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Guarda in alto film al cinema: scheda DATA USCITA: 18 ottobre 2018 GENERE: Drammatico ANNO: ...