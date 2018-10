Grande Fratello Vip | Francesca Cipriani vuole entrare nella casa | “Devo parlargli | lo amo

Grande Fratello Vip - Cristiano Malgioglio doveva restare nella casa : qualcosa è andato storto : Si era portato anche un trolley Cristiano Malgioglio, convinto di restare una notte intera nella casa del Grande Fratello Vip , edizione numero tre. A un anno dalla sua partecipazione al reality ...

Grande Fratello Vip raddoppia? «Dalla prossima settimana puntata anche il giovedì. Ecco chi la condurrà» : Il Grande Fratello Vip si fa in due? Dalla prossima settimana l'appuntamento con il reality condotto da Ilary Blasi potrebbe raddoppiare : oltre alla classica puntata del lunedì, ci sarebbe una ...

Grande Fratello Vip - Cristiano Malgioglio doveva restare nella casa : qualcosa è andato storto : Si era portato anche un trolley Cristiano Malgioglio, convinto di restare una notte intera nella casa del Grande Fratello vip, edizione numero tre. A un anno dalla sua partecipazione al reality poteva ...

Barbara d’Urso conduce il Grande Fratello Vip?/ L’indiscrezione bomba : il giovedì sera potrebbe essere suo… : Il Grande Fratello Vip verrà condotto da Barbara d’Urso? L’indiscrezione che scotta se confermata, potrebbe fare impazzire tutti gli estimatori del trash.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 17:46:00 GMT)

Grande Fratello Vip : Barbara d’Urso sostituisce Ilary Blasi? : Barbara d’Urso al posto di Ilary Blasi al GF Vip? Come tutti sapranno ormai a menadito la prossima settimana andranno in onda ben 2 puntate della terza edizione del Grande Fratello Vip. Difatti Mediaset ha deciso di mettere in palinsesto il reality show vip anche di Giovedì al posto dei classici film, che finora hanno abbastanza deluso negli ascolti, perdendo nettamente il confronto con l’agguerrita concorrenza. Tuttavia proprio ...

Grande Fratello Vip Raddoppia! Ecco la Nuova Programmazione! : Incredibile! Il reality show Grande Fratello Vip Raddoppia! Ecco quali saranno i giorni che andrà in onda! Nuovi ingressi nella casa più spiata dagli italiani! Scopriamo insieme le news! La terza edizione de “Il Grande Fratello Vip” non sta regalando ai fedeli telespettatori, perle di puro trash. Il cast scelto dagli autori non è coinvolgente, non piace e probabilmente proprio per questo, stanno pensando di stravolgere qualcosa. ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte a Giulia Salemi : "Mi hai offeso sul mio aspetto fisico" : Ancora discussioni tra l'ex tronista e l'influencer italo-persiana. Il tarantino non ha gradito una battuta della ragazza che lo ha descritto fisicamente come "una clessidra".

Grande Fratello Vip 2018 : Patrizia De Blanck nuovo concorrente? L'indiscrezione di Signorini : Il Grande Fratello Vip raddoppia. Al consueto appuntamento del lunedì sera si aggiungerà - dalla prossima settimana - una seconda puntata in prima serata, precisamente il giovedì. L'indiscrezione, lanciata sui social dall'autore Gabriele Parpiglia e ripresa dalle testate online, ha trovato conferma in Alfonso Signorini, che ha confermato dal suo Casa Signorini il nuovo appuntamento.Le motivazioni ve le abbiamo svelate su TvBlog, qui ...

Grande Fratello VIP 2018/ Ivan Cattaneo elogia Elia Fongaro : “Ascolto il suono delle tue parole…” : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni: Jane Alexander e Martina Hamdy ammettono di avere dubbi in merito alle rispettive situazioni amorose fuori dalla Casa...(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 15:40:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 raddoppia - in onda anche il giovedì ma rischia contro L’Allieva : Doppio appuntamento per il Grande Fratello Vip 2018. Il reality di Canale 5 si appresta a vivere una settimana intensa con ben due puntate a distanza di 3 giorni l’una dall’altra. Come riporta infatti la guida tv di Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola martedì 16 ottobre, Ilary Blasi e Alfonso Signorini attendono i telespettatori non solo lunedì 22 ottobre per la quinta puntata, ma anche giovedì 25. Stando alle parole ...

Grande Fratello Vip - ecco quanto guadagnano i concorrenti. La più pagata? Lory Del Santo con 110mila euro : Da circa un mese ha preso il via la terza edizione vip del Grande Fratello tra le prime polemiche e un significativo calo degli ascolti: nel confronto con le quattro puntate dello scorso anno il reality ha perso per strada 1.215.000 telespettatori e il 4,07% di share. La trasmissione condotta da Ilary Blasi con Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista sta provando a correggere il tiro e lo scorso lunedì ha richiamato come ospite Cristiano ...

Grande Fratello Vip - il dramma di Fabio Basile : 'Tre giorni di vita - pelle e ossa' - il segreto svelato : Al Grande Fratello Vip è il momento delle confessioni, a cui si lascia andare anche Fabio Basile , il quale ha raccontato alle Donatella un bruttissimo episodio della sua infanzia. 'Non sono mai ...

Grande Fratello Vip news - Benedetta e Stefano sempre più vicini | Video : Dopo Francesco Monte e Giulia Salemi, potrebbe nascere una nuova coppia nella casa del Grande Fratello Vip 3. Due concorrenti sono molto vicini: stiamo parlando dell’ex professoressa de L’Eredità Benedetta Mazza e del modello bello e tenebroso Stefano Sala. I due si conoscono da tempo, ma nella casa stanno approfondendo la loro amicizia. Benedetta e Stefano trascorrono molto tempo insieme, sono quasi inseparabili. Il modello, ...

Grande Fratello Vip - agguato alla Marchesa D'Aragona : per far alzare gli ascolti farebbero entrare proprio lei : Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 22 ottobre, è dato per certo l'ingresso di un nuovo concorrente. A rivelarlo è proprio l'opinionista Alfonso Signorini nel suo programma-web ...