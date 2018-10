GRANDE FRATELLO VIP 2018 Francesco Monte sempre più lontano da Giulia Salemi? Non

Francesca Cipriani al GRANDE FRATELLO Vip : “Sono pazza di Walter Nudo” : Francesca Cipriani vuole conoscere Walter Nudo: “Fatemi entrare al Grande Fratello Vip” Francesca Cipriani pazza di Walter Nudo. La giunonica soubrette ha pubblicamente chiesto di entrare al Grande Fratello Vip per conoscere l’attore italo-canadese. L’appello dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è arrivato tramite Spy, nel numero in edicola da venerdì 19 ottobre. “Vorrei che mi chiamassero ...

GRANDE FRATELLO Vip : Walter Nudo conquista le donne della casa : Walter Nudo è l’uomo dei sogni delle concorrenti del GF Vip Walter Nudo è uno dei pochi concorrenti uomini del Grande Fratello Vip a non essere ancora finito in nomination. Il motivo è da riscontrare nel suo successo con le donne. Ebbene sì, tutte le donne di questa terza edizione del reality show di Ilary Blasi sembrano essere pazze di lui. In particolar modo due concorrenti non hanno nascosto di provare una certa ammirazione, o ...

GRANDE FRATELLO Vip - Francesco Monte dà della "cavalla" a Giulia Salemi. Poi si sbaglia e la chiama "Chechu" : Non c'è pace tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Sembra che i due si attraggano e si respingano continuamente. Ieri sera una nuova lite ha minato il rapporto che stanno costruendo dentro...

GRANDE FRATELLO Vip - Francesca Cipriani vuole entrare nella casa : “Devo parlargli - lo amo troppo” : C’è chi sognava di entrare al Grande Fratello Vip 3 e c’è riuscito. C’è chi, invece, con un pizzico di ritardo, vorrebbe poter entrare all’interno della casa più spiata d’Italia. Parliamo di Francesca Cipriani: la showgirl e soubrette, scoperta da Enrico Papi ormai una decina d’anni fa, diventata celebre grazie a reality-show come ‘La pupa e il secchione’, ammette di esser pronta a far il suo ...

GRANDE FRATELLO Vip - Cristiano Malgioglio doveva restare nella casa : qualcosa è andato storto : Si era portato anche un trolley Cristiano Malgioglio, convinto di restare una notte intera nella casa del Grande Fratello Vip , edizione numero tre. A un anno dalla sua partecipazione al reality ...

GRANDE FRATELLO Vip raddoppia? «Dalla prossima settimana puntata anche il giovedì. Ecco chi la condurrà» : Il Grande Fratello Vip si fa in due? Dalla prossima settimana l'appuntamento con il reality condotto da Ilary Blasi potrebbe raddoppiare : oltre alla classica puntata del lunedì, ci sarebbe una ...

Barbara d’Urso conduce il GRANDE FRATELLO Vip?/ L’indiscrezione bomba : il giovedì sera potrebbe essere suo… : Il Grande Fratello Vip verrà condotto da Barbara d’Urso? L’indiscrezione che scotta se confermata, potrebbe fare impazzire tutti gli estimatori del trash.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 17:46:00 GMT)

GRANDE FRATELLO Vip : Barbara d’Urso sostituisce Ilary Blasi? : Barbara d’Urso al posto di Ilary Blasi al GF Vip? Come tutti sapranno ormai a menadito la prossima settimana andranno in onda ben 2 puntate della terza edizione del Grande Fratello Vip. Difatti Mediaset ha deciso di mettere in palinsesto il reality show vip anche di Giovedì al posto dei classici film, che finora hanno abbastanza deluso negli ascolti, perdendo nettamente il confronto con l’agguerrita concorrenza. Tuttavia proprio ...

GRANDE FRATELLO Vip Raddoppia! Ecco la Nuova Programmazione! : Incredibile! Il reality show Grande Fratello Vip Raddoppia! Ecco quali saranno i giorni che andrà in onda! Nuovi ingressi nella casa più spiata dagli italiani! Scopriamo insieme le news! La terza edizione de “Il Grande Fratello Vip” non sta regalando ai fedeli telespettatori, perle di puro trash. Il cast scelto dagli autori non è coinvolgente, non piace e probabilmente proprio per questo, stanno pensando di stravolgere qualcosa. ...

GRANDE FRATELLO Vip - Francesco Monte a Giulia Salemi : "Mi hai offeso sul mio aspetto fisico" : Ancora discussioni tra l'ex tronista e l'influencer italo-persiana. Il tarantino non ha gradito una battuta della ragazza che lo ha descritto fisicamente come "una clessidra".

GRANDE FRATELLO Vip 2018 : Patrizia De Blanck nuovo concorrente? L'indiscrezione di Signorini : Il Grande Fratello Vip raddoppia. Al consueto appuntamento del lunedì sera si aggiungerà - dalla prossima settimana - una seconda puntata in prima serata, precisamente il giovedì. L'indiscrezione, lanciata sui social dall'autore Gabriele Parpiglia e ripresa dalle testate online, ha trovato conferma in Alfonso Signorini, che ha confermato dal suo Casa Signorini il nuovo appuntamento.Le motivazioni ve le abbiamo svelate su TvBlog, qui ...