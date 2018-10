Gp del Giappone | Lorenzo in dubbio | ' Frattura più grave del previsto'

MotoGP - la conferenza dal GP del Giappone 2018. Marquez - primo match point : 'Nessuno stress' : LIVE 11:50 18 ott Meregalli: "Servono conferme sui passi in avanti visti in Thailandia" "In Thailandia abbiamo implementato soluzioni nuove sia per il telaio sia per l'elettronica, ma resta ancora ...

Valentino Rossi - GP Giappone 2018 : “Verificheremo il nostro livello. Ho parlato con i capi della Yamaha ma…” : E’ un Valentino Rossi che si presenta in punta di piedi quello del quartultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP, in Giappone. Dopo il quarto posto del GP di Thailandia, dove la Yamaha ha fatto vedere delle buone cose, il “Dottore” è ansioso di verificare se la velocità dimostrata due settimane fa sarà confermata anche a Motegi, una pista gradita al centauro italiano e solitamente anche alla moto di Iwata. Un Rossi che, ...

Jorge Lorenzo - GP Giappone 2018 : “Non ci sono buone notizie. La frattura è più grave del previsto” : Non ci sono buone notizie sul fronte Ducati per quanto riguarda Jorge Lorezo. Il pilota spagnolo, caduto in Thailandia nel corso delle prove e fratturatosi il radio distale sinistro, non ha espresso sensazioni positive rispetto alle sue condizioni fisiche, guardando al GP del Giappone 2018 che si disputerà nel prossimo weekend. L’iberico, intervistato da Sky Sport, ha sottolineato infatti: “La frattura è più grave di quanto ...

MotoGP Giappone : gli orari del weekend in TV : Il Motomondiale arriva a Motegi per la seconda delle quattro tappe extraeuropee in calendario. Un appuntamento da vivere tutto in diretta solo su Sky, con il GP del Giappone in esclusiva live su Sky Sport MotoGP (ch. 208). Domenica 21 ottobre, alle 7.00, in onda la gara di MotoGP, preceduta alle 4.00 dalla Moto3 e […] L'articolo MotoGP Giappone: gli orari del weekend in TV sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

MotoGP - GP del Giappone 2018 - Dovizioso : 'Insieme a Marquez in Ducati? Sarebbe bello' : Dovizioso apre a Marquez, nel weekend in cui lo spagnolo della Honda può chiudere la battaglia per il titolo: "Tra 2 anni, alla scadenza del suo contratto, in tanti cercheranno di ingaggiare Marquez e ...

MotoGP - GP Giappone 2018 : prova del nove per Valentino Rossi. La Yamaha deve dimostrare di aver intrapreso una ripresa costante : Dopo una stagione con pochissimi sorrisi e tanti problemi, la Yamaha prova a invertire la tendenza nelle ultime quattro gare di questo Mondiale MotoGP 2018. Il primo passo è stato compiuto già a Buriram, con Maverick Vinales che ha chiuso sul gradino più basso del podio, mentre Valentino Rossi, quarto al traguardo, ha addirittura condotto la gara per diversi giri. Una vera e propria boccata d’ossigeno per la scuderia di Iwata che incrocia ...

MotoGP - Gli orari del Gran Premio del Giappone su Sky Sport MotoGP HD : Durante le gare delle tre categorie, grazie al Match Center dell'App, è possibile accedere ai tempi ufficiali Dorna e alla cronaca scritta in real time. E con il liveblog l'opportunità di vivere in ...

MotoGP - la conferenza LIVE dal GP del Giappone 2018 : Lorenzo: "Frattura peggiore del previsto" La conferenza piloti apre la settimana di Motegi, dove Marquez può laurearsi in anticipo campione del mondo. Osservato speciale Jorge Lorenzo , che ha ...

MotoGP - GP Giappone 2018 : gli orari del fine settimana. Le dirette e le differite tv su Sky e TV8 : I migliori piloti al mondo si apprestano a sfidarsi nel primo capitolo del trittico asiatico (Giappone, Australia e Malesia), che nell’ultimo decennio è quasi sempre stato decisivo per l’assegnazione dei titoli iridati del Motomondiale. A Motegi, da venerdì 19 a domenica 21 ottobre, andrà in scena il Gran Premio del Giappone, sedicesimo e quartultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. L’iberico Marc Marquez proverà a chiudere i ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP del Giappone : Il Mondiale MotoGP sbarca a Motegi per il Gran Premio del Giappone 2018 (clicca qui per programma e tv), prima gara del trittico che porterà il circus anche in Australia e Malesia, e quartultima prova del campionato. I discorsi a livello di titolo iridato sono già chiusi, o quasi, ma la gara sul tracciato del Sol Levante ci proporrà diversi spunti di interesse. Andiamo ad analizzare i più importanti. 1 Marc Marquez festeggerà il titolo sulla ...

MotoGp – Valentino Rossi e Maverick Vinales a suon di musica in Giappone : i piloti Yamaha al fianco del pianista Francesco Tristano : Cosa ci fanno Valentino Rossi e Maverick Vinales vicino ad un pianoforte? I piloti Yamaha protagonisti di un evento musicale in Giappone Valentino Rossi e Maverick Vinales sono pronti per il Gp del Giappone: i due piloti Yamaha sono già in terra asiatica, dove oggi hanno partecipato ad u evento organizzato dal team di Iwata che ha unito la passione per i motori a quello per la musica. “Two Yamahas, One Passion”, questo il nome ...

E’ subito sfida in Giappone - 3vs1 : Morbidelli - Martin e Nakagami sfidano un lottatore di sumo - impossibile trattenere le risate [VIDEO] : Che ridere in Giappone con Morbidelli, Nakagami e Martin: la sfida di sumo è tutta da ridere Il Gp del Giappone è ormai alle porte, i piloti sono arrivati in terra asiatica dove, in vista dell’inizio del weekend di gara di Motegi, si divertono con simpatici eventi organizzati dai team e dagli sponsor. Se Valentino Rossi e Maverick Vinales hanno affiancato il pianista lussemburghese Francesco Tristano in un evento Yamaha, i più ...

MotoGP - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP del Giappone. Poche gioie - ma lo splendido successo di un anno fa : Tra i circuiti preferiti di Andrea Dovizioso non si possono annoverare i due giapponesi (Suzuka e Motegi) dato che il pilota romagnolo non vi ha mai raccolto risultati eccezionali ma, proprio dodici mesi fa, il ducatista ha conquistato una delle sue vittorie più belle e importanti, dopo lo splendido duello all’ultima curva con Marc Marquez sulla pista resa viscida dalla pioggia battente. Nel complesso Andrea Dovizioso nella gara del Sol ...