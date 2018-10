GP degli USA | gli orari del weekend in TV In diretta anche su TV8

Anche Facebook Portal usa i dati degli utenti per pubblicità : Quando Facebook ha annunciato Portal , la sua risposta ad Amazon Echo Show e Google Home Hub, ha insistito sul fatto che il dispositivo non avrebbe raccolto e usato i dati dell’utente. Questa è stata una rivelazione sorprendente e gradita considerato che leggi di più...

Giornata europea contro la tratta degli esseri umani anche a Ragusa : Ogg si celebra la Giornata europea contro la tratta degli esseri umani. All'Istituto Fermi di Ragusa una mattinata ricca di eventi con Proxima

Apple si scusa per il furto Apple ID in Cina ma la colpa è degli utenti - : ... ribadendo il consiglio dato al mercato cinese, così come in generale a tutti gli utenti dei propri dispositivi in ogni paese nel mondo, vale a dire la necessità di utilizzare l' autenticazione a due ...

Milano - stranieri prima degli italiani al pronto soccorso : 'Con la scusa della lingua passano avanti' : "Noi italiani siamo un po' passati in secondo piano su tutto, anche sulla sanità": è così che si sfoga un uomo in attesa al pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo di Milano alle telecamere nascoste ...

GP degli USA : il weekend delle prime volte con Minardi : Stiamo entrando nel fine settimana che ci porterà verso il diciottesimo round in calendario, il GP degli USA, un appuntamento che per il Minardi Team è sinonimo di risultati unici che hanno contribuito a cambiarne la storia. Parliamo di Detroit 1988, il gran premio che regalò al team faentino il primo punto mondiale con Pierluigi […] L'articolo GP degli USA: il weekend delle prime volte con Minardi sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : i risultati della sesta giornata. Doppio successo degli USA al femminile - tra gli uomini bis Ucraina : La sesta giornata del Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires ha visto competere il girone B sia nel torneo maschile che in quello femminile. Non è stata impegnata l’Italia maschile, che giocherà dopodomani, tuttavia hanno messo piede in campo gli USA nel torneo femminile, vincendo ampiamente entrambe le partite. Di seguito i risultati completi: TORNEO MASCHILE – GIRONE B Venezuela-Ucraina 16-22 (Alcala e Ortega ...

Scisma degli ortodossi in Ucraina - ira del Patriarcato di Mosca. Sullo sfondo lo scontro Usa-Russia : Il portavoce della Chiesa ortodossa russa, Legoyda, ha invece sintetizzato: 'è un passo catastrofico per l'intero mondo ortodosso', sottolineando come sia stata ormai oltrepassata la 'linea rossa'. ...

Scienza - scoperto il gene che causa la morte improvvisa degli atleti : Sono stati i Ricercatori dell'Università di Padova a scoprire il gene che produce la proteina assassina 'zonula occludens-1'.

Scoperto nuovo gene che causa la morte improvvisa degli atleti : Importante scoperta nel campo della prevenzione della cardiomiopatia aritmogena, la malattia che provoca la morte improvvisa degli sportivi. Ricercatori dell'Università di Padova hanno individuato un nuovo gene responsabile del decesso degli atleti. Il gene produce una proteina denominata "zonula occludens-1" e la sua identificazione arriva a pochi mesi di distanza dalla scoperta di altri geni associati alla medesima malattia. "Lo abbiamo ...

Uno degli ex carabinieri accusati di aver stuprato due studentesse americane a Firenze è stato condannato a 4 anni e 8 mesi di carcere : L’ex appuntato dei carabinieri Marco Camuffo, uno dei due uomini accusati di aver stuprato due studentesse americane a Firenze la notte tra il 6 e il 7 settembre 2017, è stato condannato a 4 anni e 8 mesi di carcere The post Uno degli ex carabinieri accusati di aver stuprato due studentesse americane a Firenze è stato condannato a 4 anni e 8 mesi di carcere appeared first on Il Post.

USA - ritrovati vivi 123 bambini rapiti : erano destinati al mercato degli sfruttatori : Da Detroit la più grande citta' dello stato del Michigan arriva una storia scioccante che ha come protagonisti centinaia di bambini rapiti. Nei giorni scorsi, gli agenti della United States Marshals Service agenzia federale di polizia, nell'ambito di una delicata operazione denominata MI Safe Kid hanno ritrovato, e messo in salvo, 123 ragazzini che risultavano scomparsi da tempo. [VIDEO]I minori, secondo quanto affermato dalle agenzie di stampa ...

Causa degli accordi patrimoniali dei coniugi in sede di separazione e divorzio : Cassazione 5.7.2018 n. 17612 gli accordi di separazione dei coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro, non risultano collegati ad uno specifico corrispettivo o ai tratti propri della donazione, ma rispondono, di norma, ad un più specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione.Continua a leggere