Governo | Salvini | basta litigi | risolvere problemi parlando

Salvini : il Governo dura 5 anni - anche se Bruxelles manda truppe : Roma, 18 ott., askanews, - 'Questo Governo va avanti per cinque anni e non ci mandano a casa neanche se mandano le truppe di occupazione da Bruxelles, a Bolzano sapremmo come accoglierle'. Lo ha detto ...

Il leader del Governo nazionalpopulista Matteo Salvini ci sta portando in braccio alle democrazie illiberali : Il leader del governo nazionalpopulista Matteo Salvini vola a Mosca e dichiara di "sentirsi a casa propria". Non ne dubitavamo.L'Italia, passo dopo passo, si colloca sempre più vicina all'autocrate russo, alle democrazie illiberali alla Orban e ai neofascisti alla Le Pen, mentre è sempre più distante dalle democrazie rappresentative europee che, seppure con le loro grandi responsabilità e i loro errori, sono ancora ...

Salvini : 'Il Governo giallo-verde non è ricattabile da Bruxelles' : Mosca, 17 ott., askanews, - 'Sono più propenso a pensare che i lobbisti di Bruxelles non possano sopportare la nostra presenza nel governo. Questa reazione non mi sorprende: dopo molti anni di ...

Manovra Governo - caos su pensioni d'oro/ Ultime notizie "contributo solidarietà" : Tajani a Salvini - "fermati"

MANOVRA - MISURE Governo E NOVITÀ PENSIONI D'ORO/ Ultime notizie - 4 mld di coperture per Salvini-Di Maio

Riace - vicesindaco Gervasi : "Non me la sento di dare la colpa al Governo attuale o a Salvini. Tutto è iniziato 18 mesi fa" : "Accanimento di Salvini nei confronti di Riace? Non condivido la visione politica del ministro, ma siamo in democrazia e ognuno lotta per i suoi valori. Tuttavia, la verità è che i problemi sono ...

Pensioni - Governo dà l'OK alla Manovra e a Quota 100 : Salvini 'Azzereremo la Fornero' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi martedì 16 ottobre, riguardano l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, della nuova Manovra finanziaria per il 2019. Il premier Giuseppe Conte ha orgogliosamente dichiarato che l'esecutivo ha approvato il disegno di legge sul bilancio, oltre che quello sul decreto fiscale, entro i termini previsti. Ora l'invio del testo a Bruxelles per l'esame della Commissione Europea. 'Abbiamo tenuto i ...

Riace - vicesindaco Gervasi : “Non me la sento di dare la colpa al Governo attuale o a Salvini. Tutto è iniziato 18 mesi fa” : “Accanimento di Salvini nei confronti di Riace? Non condivido la visione politica del ministro, ma siamo in democrazia e ognuno lotta per i suoi valori. Tuttavia,la verità è che i problemi sono iniziati prima che si insediasse questo governo, cioè ben 18 mesi fa. Per onestà intellettuale non me la sento di scaricare la colpa sul governo attuale”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Un giorno da ascoltare”, su Radio Cusano Campus, dal ...

MEDICINA - NUMERO CHIUSO ABOLITO : CAOS Governo/ Ultime notizie - Salvini "Favorevole a questa decisione"

Lo spread cala. Salvini : "Migliora vita italiani". Di Maio : "Governo può durare 5 anni e anche oltre" : Avvio in leggero calo per lo spread tra btp e bund. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund avvia la seduta a 302 punti base, dai 305 punti base della chiusura di ieri e scende presto sotto quota 300. Scende anche il rendimento del btp decennale sotto il 3,5% per cento. Apertura positiva per la Borsa, con l'indice Ftse Mib che segna +0,14% per poi accelerare sopra l'1%.C'era attesa per la reazione dei mercati all'approvazione del ...

Manovra - iniziato nuovo vertice di Governo con Salvini e di Maio : E, rivolto al ministro dell'Economia Tria, afferma: 'Sarebbe più decoroso se si dimettesse'. Manovra, Calenda: "Tria dovrebbe dimettersi, sarebbe più decoroso" in riproduzione.... Condividi Anche il ...

Pace fiscale - Salvini attacca M5s : "E' nel contratto di Governo" : Si rafforzano le tensioni nella maggioranza sulla manovra, dopoil nulla di fatto nel vertice di domenica. Il leader di M5s hadeciso di disertare il nuovo vertice in corso a Palazzo Chigi invista del Consiglio dei ministri per approvare il provvedimento che contiene tra l'altro la Pace fiscale