Google sta offrendo 100 GB per tre mesi su Google One ad alcune Guide Locali

Google sceglie la censura per conquistare la Cina. In barba al politically correct : Come riportato dall'Intercept, parlando del piano di censura tramite il suo non-progetto Dragonfly, Sundar Pichai – amministratore delegato di Google – ha dichiarato a un gruppo di sei senatori americani che l'azienda di Mountain View può portare benefici dentro e fuori la Cina. Esiste anche il documento ufficiale di Google che spiega meglio cosa si intenda per "benefici".

Google permette a tutti gli sviluppatori di inviare la richiesta per provare a inserire la propria app in pre-registrazione sul Play Store : Circa tre anni fa, Google ha introdotto all'interno di Play Store, lo Store ufficiale per Android, delle applicazioni in pre-registrazione.

Gmail - Gboard - Google Foto e Google Maps : quante novità questa settimana : Gmail, Gboard, Google Maps e Google Foto ricevono alcuni degli aggiornamenti annunciati la scorsa settimana e altre interessanti novità.

Google Home e Assistant accolgono il controllo diretto di Logitech Harmony : Google Home e Google Assistant supportano ora il controllo diretto dei telecomandi intelligenti Logitech Harmony. La compatibilità è arrivata dopo una lunga attesa.

Google Pixel 3 è stato usato da Eminem per girare il suo ultimo video : Sembra incredibile eppure non è la prima volta che assistiamo ad un video professionale realizzato interamente utilizzando uno smartphone. Questa volta è toccato a Google Pixel 3, utilizzato per filmare il video musicale di Venom

Google pubblica Pixel Stand sul Play Store e apre il programma beta per YouTube per Android : Google avvia un programma beta per la versione Android di YouTube e porta sul Play Store la companion app per il Pixel Stand.

Nuove Shopping Action per Google Assistant - Google Maps mostra le stazioni di ricarica auto : Mentre Google Maps è in grado di visualizzare le stazioni di ricarica per le auto in alcuni Paesi, Google Assistant introduce Nuove Shopping Actions.

Google reagisce alla multa UE : i produttori potranno installare le sue app solo versando i costi di licenza : Bisognerà però verificare il contenuto della nuova politica di licensing in vigore dal prossimo 29 ottobre: torneremo sull'argomento.

YouTube Music Premium in regalo per 6 mesi acquistando Google Home o Home Mini dal Google Store : Sono arrivate nuove promozioni sul Google Store. Chi avesse intenzione di acquistare un Google Home o un Google Home Mini direttamente dal negozio online di Big G può usufruire di un periodo di prova di YouTube Music Premium, il nuovo servizio di streaming Musicale, gratuito per 6 mesi o quasi.

Google Home Mini presenta sul Google Store una demo per provare Assistant via web : La pagina di presentazione sul Google Store di Google Home Mini presenta una novità interessante. Si tratta di una demo che consente di provare alcune funzionalità di Google Assistant direttamente via web. Per il momento la funzionalità non è tuttavia ancora arrivata in Italia ma è probabile un futuro roll out nei prossimi giorni.

Le impostazioni di Google Assistant guadagnano razionalità e nuove schede orizzontali : Le novità di cui vi parliamo oggi riguardano le impostazioni dell'assistente intelligente Google, che sono state razionalizzate

Ecco la lista delle app più scaricate dal Google Play Store degli ultimi dieci anni : Una nuova ricerca ha stilato la lista delle applicazioni e dei giochi più scaricati dal Google Play Store negli ultimi dieci anni.

Google Pixel 3 filma la performance di Eminem sull'Empire State Building : Un Google Pixel 3 è stato utilizzato per filmare parte della esibizione di Eminem in cima all'Empire State Building durante il Jimmy Kimmel Live