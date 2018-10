Google sceglie la censura per conquistare la Cina In barba al politically correct

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Come riportato dall’Intercept, parlando del piano ditramite il suo non-progetto Dragonfly, Sundar Pichai – amministratore delegato di– ha dichiarato a un gruppo di sei senatori americani che l’azienda di Mountain View può portare benefici dentro e fuori la. Esiste anche il documento ufficiale diche spiega meglio cosa si intenda per “benefici”. Ora ammetto che dopo aver letto una serie di analisi che parlano die del suo non-progetto Dragonfly (per farla semplice, un motore di ricercato per il mercato cinese e i suoi liberi cittadini) comincio ad avere alcuni dubbi sul mondo digitale. Non è segreto per nessuno che il mondo digitale, se preso per il verso sbagliato, può portare l’intera umanità verso un inferno di abusi, violenze e controllo pervasivo che non trova precedenti in nessuna era conosciuta all’uomo. Se ...