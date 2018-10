Google Maps facilita la condivisione di percorso e destinazione | ecco come funziona

Come far apparire la propria attività su Google Maps : Se avete usato almeno una volta nella vita Google Maps, ossia le mappe di Google, avrete sicuramente notato quanto utile sia trovare in un unico posto tutti i negozi di una città con uno sguardo leggi di più...

Rivoluzione CarPlay : ora ci sono Waze e Google Maps : La svolta era attesa ed è arrivata, a conferma che l'azienda di Cupertino punta con estrema decisione alla sua piattaforma Apple CarPlay come interfaccia totale e completa tra smartphone e auto. ...

Gmail - Gboard - Google Foto e Google Maps : quante novità questa settimana : Gmail, Gboard, Google Maps e Google Foto ricevono alcuni degli aggiornamenti annunciati la scorsa settimana e altre interessanti novità. L'articolo Gmail, Gboard, Google Foto e Google Maps: quante novità questa settimana proviene da TuttoAndroid.

Google Maps ti mostra le colonnine per l’auto elettrica (anche in Italia) : Ora che hai l’auto elettrica e hai superato l’ansia da prestazione rimane solo un problema. Come ricaricarla. Chi ha il garage ha la soluzione a portata di mano ma gli altri come fanno? Come spesso accade, ad aiutarci è Google. Grazie a una nuova funzione ora l’applicazione Maps per Android e iOs indica anche le preziose colonnine sparse per il mondo. Si può parlare davvero di piccola rivoluzione perché così, in un solo posto, ...

Il sito di Guide Locali di Google Maps aggiorna l’interfaccia con il nuovo Material Design : L'ultimo aggiornamento grafico con il nuovo Material Design è quello che riguarda il sito dedicato alle Guide Locali di Google Maps L'articolo Il sito di Guide Locali di Google Maps aggiorna l’interfaccia con il nuovo Material Design proviene da TuttoAndroid.

Un uomo scopre di essere tradito dalla moglie grazie a Google Maps : Un uomo in Perù ha scoperto di essere tradito dalla moglie navigando sul servizio Street View di Google Maps. Scopriamo insieme come ha fatto L'articolo Un uomo scopre di essere tradito dalla moglie grazie a Google Maps proviene da TuttoAndroid.

Google Maps rinnova completamente le schede sugli hotel : Google Maps adesso può contare su un altro asso nella manica, utile in particolar modo a chi viaggia molto e si ritrova spesso a dover effettuare prenotazioni in hotel e a consultare informazioni sul loro conto. L'articolo Google Maps rinnova completamente le schede sugli hotel proviene da TuttoAndroid.