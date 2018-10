Google Keep si rinnova col nuovo Material Theme

L’app Google Keep è stata ribattezzata in Keep Notes : l roll out della versione 5.0.371.03 di Google Keep è iniziata lunedì e rinomina l'app in "Keep Notes", nome visibile sull'icona della schermata home, nel launcher e nelle informazioni delle app Android nelle impostazioni di sistema. Keep Notes appare sui componenti aggiuntivi del pannello laterale visibili in Gmail, Google Calendar e Google Documenti, ma non ancora nell'app web Keep.Google.com e nel Play Store. L'articolo L’app Google ...