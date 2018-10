Gli Usa cercano casa | caccia a 127 alloggi

Twitter contro disinformazione di Russia e Iran - giornalista : deve rendere conto aGli Usa - : Mercoledì Twitter ha apertoun archivio di materiale collegato associato alle potenziali operazioni di informazione da parte della Russia e dell'Iran. Sputnik ne ha parlato con il giornalista Roberto ...

Khashoggi - Mnuchin diserta la Davos saudita. Gli Usa «scaricano» bin Salman : NEW YORK - Una vicenda sempre più inquietante che più passano le ore più prende i contorni di un intrigo internazionale. Quindici agenti sauditi, alcuni dei quali sarebbero stati in contatto diretto ...

FEDEZ - OVER/ DaGli Usa con furore : chi sarà eliminato agli Home Visit? (X Factor 12) : FEDEZ, categoria OVER X Factor 2018: come sarà formata la sua squadra per i Live? Noemi Rivieccio e Gaston Facundo Gordillo i due concorrenti di maggiore talento. (Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 20:05:00 GMT)

Calciomercato - ecco Gli acquisti non usati. LE FOTO : Ingaggiati in estate e non ancora sbocciati. C'è chi non gioca per scelta tecnica, chi per infortunioi, altri ancora perché non ritenuti pronti dai rispettivi allenatori. Ripassiamo un po' di ...

USA : aumentano Gli incidenti neGli stati dove è stata legalizzata la marijuana : Ad affermarlo è una ricerca condotta dall’Insurance institute for highway safety e l’Highway loss data institute negli stati americani dove la marijuana è stata legalizzata ad uso ricreativo gli incidenti stradali risultano aumentati. Ad affermarlo è una ricerca condotta dagli istituti per la sicurezza IIHS (Insurance institute for highway safety) e HLDI (Highway loss data institute). Questa analisi ha stabilito che tra gennaio 2012 e ...

Siria - Gli Usa inviano veicoli corazzati e armi pesanti a Manbij - : Gli Stati Uniti hanno iniziato a rafforzare la propria presenza militare nella zona di Manbij, dopo i segnali lanciati dalla Turchia relativi ad un'imminente operazione militare nella regione. Lo ha ...

Le Iene : il Glifosato causa il cancro - in Argentina l'erbicida uccide tanti bambini : Nel corso della puntata del 17 ottobre de Le Iene si è parlato del glifosato e delle sue terribili conseguenze sull'essere umano. Uno degli inviati de Le Iene è volato in Argentina per raccontare la terribile realtà in cui vivono tantissimi bambini malati di cancro. glifosato, un terribile erbicida Il glifosato è l'erbicida e il diserbante non selettivo più venduto al mondo: usato principalmente nell'agricoltura industriale e nelle coltivazioni ...

Renata Rapposelli - ex marito accusa fiGlio dell'omicidio/ Avvocato di Simone : “Valuteremo confronto tra i due” : Renata Rapposelli, l'ex marito accusa il figlio dell'omicidio: “Dopo ha giocato al computer”, ha rivelato Giuseppe Santoleri su Simone. Interviene anche l'Avvocato di Simone(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 17:42:00 GMT)

Striscia La Notizia chiede scusa a Fedez : “VoGliamo bene a Leone ma non ci dispiace che tu te la sia presa…” : Striscia La Notizia fa una battuta che ha a che fare con la recente operazione subita dal piccolo Leone, figlio di Fedez e Chiara Ferragni, e il rapper si arrabbia. “Proprio qualche giorno fa sottolineavo quando fosse spiacevole fare ironia di bassa lega sull’operazione di Leo –spiega Fedez con un video su Twitter -, poi la medesima battuta che non fa ridere è stata pedissequamente ripresa da Striscia mettendoci due risate registrate sopra. ...

Turchia - Arda Turan e Gli ex Inter Emre Belozoglu e Okan Buruk accusati di legami con Fetullah Gulen e il golpe 2016 : I tifosi dell'Inter se li ricorderanno con la maglia nerazzurra, nonostante le prestazioni altalenanti in campo. Emre Belozoglu e Okan Buruk , in Italia a inizio anni 2000 e tra i protagonisti del 5 ...

Girona-Barcellona neGli Usa - anche il Real Madrid si oppone : I Blancos hanno inviato una lettera alla Federazione spagnola spiegando di essere contrari alla disputa di Girona-Barcellona a Miami. L'articolo Girona-Barcellona negli USA, anche il Real Madrid si oppone è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Anche Facebook Portal usa i dati deGli utenti per pubblicità : Quando Facebook ha annunciato Portal , la sua risposta ad Amazon Echo Show e Google Home Hub, ha insistito sul fatto che il dispositivo non avrebbe raccolto e usato i dati dell’utente. Questa è stata una rivelazione sorprendente e gradita considerato che leggi di più...

GP deGli Usa : gli orari del weekend in TV. In diretta anche su TV8 : La corsa di Lewis Hamilton verso il quinto titolo mondiale potrebbe chiudersi già in Texas: da giovedì 18 a domenica 21 ottobre, il GP degli USA sarà in diretta su Sky Sport F1 (ch. 207). Tutto anche sui 5 canali del mosaico interattivo in HD. LA PROGRAMMAZIONE – Apre il programma la conferenza stampa dei […] L'articolo GP degli USA: gli orari del weekend in TV. In diretta anche su TV8 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Ecommerce - eBay accusa Amazon di averle sottratto i miGliori venditori : È uno scontro legale quello che si è aperto tra due dei principali attori del panorama dell’Ecommerce mondiale. La piattaforma di vendite e aste online eBay ha infatti denunciato la rivale Amazon accusandola di usare una tattica illegale per accaparrarsi i suoi venditori esterni. Nel dettaglio, l’accusa depositata da eBay sostiene che la società guidata da Jeff Bezoz abbia fatto un uso scorretto e illegale del sistema di messaggistica per ...