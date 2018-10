Gli sviluppatori di Boundless su PS5 e Xbox Scarlett | ci aspettiamo un' evoluzione

Un primo sguardo a Skin Deep - lo shooter sci-fi sandbox deGli sviluppatori di Thirty Flights of Loving : Blendo Games, lo sviluppatore di Thirty Flights of Loving e Quadrilateral Cowboy, ha svelato il suo ultimo progetto: lo sparatutto sci-fi "immersivo" in prima persona Skin Deep.Come segnala Eurogamer.net, il gioco è ambientanto su "una vasta nave stellare (non lineare)" dove dovremo infiltrarci per sovvertire e sabotare "per sopravvivere in questo sandbox stellare". Sulla pagina Steam dedicata, la descrizione spiega che il giocatore sarà "in ...

The Division 2 : Gli sviluppatori affermano che il binomio videogiochi e politica non fa bene agli affari : Durante la sua carriera il famoso scrittore Tom Clancy si è sempre ispirato ad eventi reali (molto spesso relativi alla politica) per scrivere i suoi libri, tuttavia secondo gli sviluppatori di The Division 2, politica e videogiochi sono 2 elementi che dovrebbero rimanere separati.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il COO di Ubisoft Massive Alf Condelius ha così affermato durante un'intervista:"Non possiamo parlare liberamente di ...

Google permette a tutti Gli sviluppatori di inviare la richiesta per provare a inserire la propria app in pre-registrazione sul Play Store : Circa tre anni fa, Google ha introdotto all’interno di Play Store, lo Store ufficiale per Android, delle applicazioni in pre-registrazione. Da quel momento, […] L'articolo Google permette a tutti gli sviluppatori di inviare la richiesta per provare a inserire la propria app in pre-registrazione sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Gli sviluppatori di La Terra di Mezzo : L'Ombra della Guerra utilizzeranno il sistema Nemesis per il loro prossimo progetto : I titoli di azione open world di Monolith Productions, L'Ombra di Mordor e L'Ombra della Guerra, sono stati due dei più sorprendenti successi di questa generazione, oltre ad essere due dei migliori giochi basati sulla licenza de Il Signore degli Anelli.Uno dei motivi principali per cui i giochi hanno ottenuto tanti elogi è il sistema Nemesis, una meccanica unica e fresca che racchiude l'intero gioco e consente ai giocatori di provare esperienze ...

Gli sviluppatori di Dishonored stanno assumendo per un titolo multiplayer : Arkane Studios sono gli sviluppatori della serie di Dishonored, e ora stanno assumendo per un progetto multiplayer, riporta Resetera.Il gioco in questione sfrutterebbe il modello di monetizzazione GAaS, ovvero giochi come servizi. Ad occuparsi del progetto sarebbe Arkane Lyon, e per il momento possiamo solamente speculare su cosa potrebbe trattarsi.In un annuncio lavorativo possiamo apprendere come sia ricercata la figura di un esperto nel campo ...

Gli sviluppatori di Shadow of Mordor sono alla ricerca di uno scrittore appassionato di fantascienza : Gli sviluppatori di La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra sono alla ricerca di uno scrittore "amante della fantascienza", riporta PCgamesn.Come possiamo vedere lo studio che ha portato l'epica fantasy di J.R.R. Tolkien sembrerebbe essersi orientato verso una direzione differente per il suo prossimo progetto, ovvero quella fantascientifica.In un annuncio di lavoro viene infatti richiesto "Uno scrittore esperto e altamente qualificato per unirsi ...

God of War : Gli sviluppatori condividono il level design iniziale di alcuni scenari : È di nuovo #Blocktober e gli sviluppatori festeggiano condividendo schermate e gif dai loro progetti nelle prime fasi dello sviluppo.Come riporta Gamasutra, molti designer, di studi dalla tripla A o indie, partecipano allo showcase e il team di Sony Santa Monica ha recentemente postato su Twitter la prima versione di alcuni livelli di God of War, per mostrare quanto può cambiare un gioco dall'inizio alla fine.Inizialmente, gli sviluppatori ...

Ubisoft Milan : Gli sviluppatori di Mario + Rabbids sarebbero al lavoro su un nuovo progetto AAA : Ubisoft Milan sta cercando del personale per un nuovo grande progetto ad ampio budget.Come possiamo leggere anche su Gamingbolt, lo studio Milanese di Ubisoft, lo stesso che ha lavorato a Mario + Rabbids: Kingdom Battle in esclusiva per Nintendo Switch lo scorso anno, starebbe lavorando su un nuovo AAA per il quale attualmente sarebbero in atto delle assunzioni mirate a determinati ruoli.Considerata la qualità di Mario + Rabbids: Kingdom Battle, ...

Scopriamo Unholy - il nuovo horror in prima persona daGli sviluppatori di Gears of War : Unholy è il nuovo titolo dalle meccaniche stealth e horror realizzato da Duality Games, uno studio composto da ex sviluppatori di Painkiller, Bulletstorm e Gears of War, riferisce DSOgaming.Lo studio ha annunciato di essere al lavoro sul nuovo progetto, e per celebrare l'annuncio è stato lanciato un nuovo interessante trailer che ci permette di dare una sbirciatina a Unholy.L'azione come possiamo vedere si svolge su un pianeta desolato in cui ...

Gli sviluppatori di Hellpoint su PS5 e Xbox Scarlett : "non ci aspettiamo molto di più da un punto di vista tecnologico" : Abbiamo sentito molti sviluppatori parlare di ciò che sperano di vedere dalle console di nuova generazione. Alcuni hanno parlato di prezzi ragionevoli, altri hanno menzionato il desiderio di vedere immagini fotorealistiche.Recentemente Gamingbolt ha avuto l'occasione di parlare con Mathieu Boudreau di Cradle Games, il direttore creativo del prossimo RPG fantascientifico Hellpoint, e tra le molte domande poste, una riguardava ciò che si aspetta ...

Il nuovo trailer di Just Cause 4 si concentra sulla storia e l'approccio adottato daGli sviluppatori per il comparto narrativo : Square Enix e Avalanche hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato al loro gioco d'azione open-world, Just Cause 4.Il video, riportato da Dualshockers, si concentra sulla storia e alterna uno sguardo al gioco stesso e al team di sviluppo che spiega l'approccio che hanno adottato nella narrativa del gioco.Quello che gli sviluppatori vogliono offrire ai giocatori è una "buona, onesta storia d'azione":Read more…

Gli sviluppatori di Tomb Raider potrebbero essere al lavoro su un nuovo progetto : Sembrerebbe che Crystal Dynamics abbia in cantiere un nuovo progetto per le mani, o almeno è lecito pensarlo dopo aver letto il suo nuovo annuncio di lavoro pubblicato recentemente.Come riporta GearNuke, la compagnia ha da poco pubblicato un annuncio di lavoro sul suo sito ufficiale. La posizione aperta è quella di Lead Software Engineer e a quanto sembra il lavoro richiede esperienza con Xbox One, PS4, PC e le piatatforme di nuova generazione. ...

Tetris Effect : Gli sviluppatori svelano l'edizione fisica e i bonus digitali del preorder : A un mese esatto dal lancio di Tetris Effect, fissato per il prossimo 9 novembre, Enhance Inc. ha annunciato attraverso un comunicato stampa che il gioco arriverà in esclusiva su PS4 anche in una edizione fisica i cui preorder, insieme a quelli della versione digitale, sono disponibili da oggi.Per l'occasione, gli sviluppatori hanno anche svelato quali saranno i contenuti digitali esclusivi che chi effettua il preorder riceverà al lancio. ...