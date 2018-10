Gli strani affari tra Frosinone e Chiasso | che ricordano il Locarno di Higuain

Versace e Gli altri marchi italiani acquisiti da gruppi stranieri : Il marchio Versace diventa americano. La notizia dell’acquisizione dello storico brand tricolore da parte dell’azienda statunitense Michael Kors, arrivata all’indomani dell’ultima settimana della moda di Milano, ha scatenato il malumore di chi ha visto in questa cessione l’ennesimo tassello finito in mani straniere del glorioso made in Italy. Già, perché Versace, che almeno sul fronte creativo continuerà a essere ...

Reddito di cittadinanza - andrà anche aGli stranieri : fino a 9.390 euro l'anno : Il Reddito di cittadinanza è stato inserito ufficialmente nella manovra finanziaria, insieme alla flat tax, pace fiscale e riforma delle pensioni. La manovra appena deliberata però porta con sé una sostanziale novita', l'erogazione del sussidio anche agli stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni. Reddito di cittadinanza, incentivo fino a 9.390 euro annui Il documento appena approvato ora è in direzione di Bruxelles, in Italia l'accordo tra ...

Milano - stranieri prima deGli italiani al pronto soccorso : 'Con la scusa della lingua passano avanti' : "Noi italiani siamo un po' passati in secondo piano su tutto, anche sulla sanità": è così che si sfoga un uomo in attesa al pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo di Milano alle telecamere nascoste ...

Il reddito di cittadinanza aGli stranieri Soldi a chi è in Italia da 5 anni : La manovra è partita per Bruxelles. Dopo il vertice di ieri sera e l'intesa trovata tra Movimento Cinque Stelle e Lega sulle misure da adottare, adesso la partita si sposta in Europa. Di fatto nel documento inviato a Bruxelles sostanzialemte vengono confermati i punti della nota di aggiornamento del Def e di fatto entrano nella manovra il reddito di cittadinanza e il superamento della Fornero. Le stime per la crescita che erano già state ...

Scuola : assessore Padova - non escluderemo nessuna famiGlia straniera bisognosa : Padova, 15 ott. (AdnKronos) - "L’applicazione da parte della Regione Veneto di ulteriori requisiti oltre all’ISEE per ottenere il contributo regionale sull’acquisto dei testi scolastici per le famiglie straniere è un vero e proprio schiaffo al diritto fondamentale all’istruzione". Lo sottolinea l’as

Sardegna - stranieri senza biGlietto invitati a scendere dal treno. Il discorso della capotreno diventa virale : Sardegna, stranieri senza biglietto invitati a scendere dal treno. Almeno sette migranti, tre uomini e quattro donne, una con un bambino in braccio, sono stati fatti scendere dal treno Iglesias-Cagliari da una capotreno che li ha sorpresi senza biglietto. La scena, avvenuta sabato 13 ottobre, è stata ripresa con uno smartphone da un altro passeggero e postata su Facebook. Il video è diventato virale quanto è stato rilanciato anche dal ...

CaGliari - la capotreno fa scendere Gli stranieri senza biGlietto : “Vi prendo a calci in culo” : Una capotreno in servizio sulla linea Villamassargia-Cagliari ha fatto scendere una trentina di stranieri sprovvisti di biglietto con metodi piuttosto risoluti.Continua a leggere

Veneto come Lodi : agevolazioni per i libri aGli alunni stranieri solo se presentano un certificato rilasciato dal Paese d’origine : Per ottenere il contributo regionale sull’acquisto di testi scolastici, gli alunni stranieri devono presentare, oltre alla certificazione Isee, un certificato sul possesso di immobili o percezione di redditi all’estero rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza. Dopo il caso Lodi, dove il Comune ha chiesto un documento aggiuntivo a chi non è italiano per ottenere le agevolazioni su mensa scolastica e scuola bus, si scopre che anche ...

I bimbi stranieri esclusi dalla mensa - Salvini : «Ci fideremo della buona fede delle famiGlie» : Il comitato di solidarietà: «Raggiunto un primo obiettivo, servizi scolastici garantiti almeno fino a fine dicembre». Nel frattempo il tribunale si pronuncerà sul ricorso che chiede l’annullamento della delibera. Di Maio: «I bambini non si toccano»

Lodi - fiGli di genitori stranieri esclusi da mensa e scuolabus/ Di Maio su Fb : 'Bambini non si toccano' : Lodi, bambini stranieri esclusi dalla mensa: niente scuolabus e pranzo con i compagni italiani. A meno di portare una documentazione che attesta la po

