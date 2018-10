Gli sfollati di Genova tornano a casa | 50 scatoloni per raccogliere una vita

Crollo ponte Morandi - rientro deGli sfollati : adesso c'è il via libera : Inizieranno alle 9, con mezz'ora di ritardo, i rientri degli sfollati di ponte Morandi. La commissione tecnica, riunitasi sopra il viadotto, ha dato il via libera alle operazioni. «È...

Primi sfollati di Genova in casa per recuperare Gli oggetti di una vita. Ma Lilly - 90 anni - non avrà più il suo pianoforte : Lucilla arriva a via Porro, nella zona rossa del Ponte Morandi di Genova, poco prima delle 8. Ha una missione da compiere, insieme alla nipote e ad un'amica: riportare a sua madre, 90 anni compiuti da poco, gli oggetti che l'hanno accompagnata per tutta la vita. Stringe in mano un quaderno con una lunga lista degli affetti, con tanto di indicazioni su dove trovarli: "Sul divanino in camera sollevare il cuscino lungo e prendere i fogli ...

Ponte Morandi. Mesta sfilata deGli sfollati nelle loro case : Le abitazioni verranno poi demolite per consentire la ricostruzione di un nuovo viadotto. Le prime delle 256 famiglie coinvolte, accompagnate dai vigili del fuoco, hanno avuto due ore per recuperare ...

Bucci : il nuovo ponte entro Natale 2019. Gli sfollati due ore nelle case : Genova, 18 ott., askanews, - 'Le cose stanno andando nella direzione giusta. Credo che saranno rispettati i tempi di cui abbiamo parlato e che daremo un nuovo ponte a Genova entro Natale 2019'. Lo ha ...

Genova - Gli sfollati della zona rossa due ore nelle case : Genova, 18 ott., askanews, - A Genova la zona rossa è tornata a vivere, anche se solo per poche ore. Dopo quel maledetto 14 agosto, le prime delle 281 famiglie sfollate di via Porro e di via Fillak a ...

Genova - Gli sfollati della zona due ore nelle case : Genova, 18 ott., askanews, - A Genova la zona rossa è tornata a vivere, anche se solo per poche ore. Dopo quel maledetto 14 agosto, le prime delle 281 famiglie sfollate di via Porro e di via Fillak a ...

Ponte Morandi : al via il recupero nelle case. Gli sfollati e la lista delle cose : Due ore di tempo e 50 scatoloni a disposizione per recuperare una vita. Due mesi dopo il crollo di Ponte Morandi gli abitanti sfollati della zona rossa di Genova rientrano nelle loro case per il recupero di beni ed effetti personali. Dopo il via libera arrivato sabato scorso da parte delle istituzioni locali, grazie ai dati positivi provenienti dai sensori di stabilità collocati sui 2 tronconi del viadotto, le operazioni di rientro sono partite ...

Genova - i vigili del fuoco accompagnano Gli sfollati nella zona rossa in un’atmosfera spettrale : La strada deserta, senza più auto parcheggiate ormai da settimane, i palazzi disabitati da ben oltre due mesi, alcune finestre rimaste aperte e un silenzio spettrale, se non fosse per il vociare degli sfollati che rientrano nelle case per due ore e dei cronisti e degli operatori fatti entrare a bordo di un piccolo pullman turistico aperto. nella zona rossa di ponte Morandi, l’unica traccia che queste case fossero abitate sono le piante che ...

Genova - Ponte Morandi : Gli sfollati tornano nelle case per recuperare i beni - 2 ore di tempo e 50 scatoloni da riempire : Dopo 2 mesi dal tragico crollo di Ponte Morandi, gli sfollati della zona rossa di Genova da questa mattina stanno rientrando per la prima volta nelle proprie case per recuperare beni ed effetti personali. Intorno alle 9 sono partite le operazioni, dopo il via libera arrivato sabato scorso da parte delle autorità locali, sulla base dei dati positivi forniti dai sensori di stabilità installati sui 2 tronconi del viadotto rimasti in piedi Ogni ...

Crollo ponte Genova : Gli sfollati rientrano nelle case/ Ultime notizie - 2 ore di tempo e 50 scatoloni : Crollo ponte Genova: rientro sfollati al via. Ultime notizie, il vento si è calmato: arrivato il lasciapassare da parte della commissione tecnica(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 11:06:00 GMT)

Due ore e 50 scatoloni per raccogliere tutto : Gli sfollati di Genova rientrano nelle case : Dopo il via libera arrivato da parte delle istituzioni locali, grazie ai dati positivi provenienti dai sensori di stabilità...

Genova - Ponte Morandi : lieve ritardo per il rientro deGli sfollati - via libera della commissione : Sono iniziati con mezz’ora di ritardo, intorno alle 9, i rientri degli sfollati di Ponte Morandi a Genova: la commissione tecnica ha dato il via libera alle operazioni. Lo stop iniziale è stato “precauzionale. Il vento non influisce sui sensori, il Ponte non si sta muovendo. In giornata saranno effettuati tutti gli accessi previsti,” ha spiegato Sergio Gambino, consigliere delegato alla Protezione civile del Comune di ...

Genova - Gli sfollati entrano in casa : Il vento aveva fatto temere uno slittamento dai tempi incerti - I primi residenti avrebbero dovuto accedere nelle abitazioni alle 8.30, ma l'accesso è stato bloccato; inizialmente si temeva la pioggia,...

Ponte Morandi - c'è troppo vento : posticipato il rientro deGli sfollati : Tags: cronaca genova notizie in evidenza notizie liguria Ponte Morandi recupero slittano le operazioni vigili del fuoco Precedente