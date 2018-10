Gli scienziati vanno su Marte grazie alla mixed-reality

Computer quantistici - neutrini cosmici e terapie anti-cancro : ISSNAF premia i giovani scienziati italiani neGli USA : C’è chi sta lavorando alla costruzione di un Computer quantistico in una delle pochissime aziende al mondo in grado di farlo, chi ha contribuito alla scoperta dell’origine dei misteriosi neutrini cosmici, nell’universo profondo, e chi sta sperimentando terapie innovative per curare il cancro e la leucemia. Scorrere le storie dei 15 finalisti degli ISSNAF Awards significa fare un viaggio tra eccellenze spesso poco conosciute in Italia, ma che ...

Rischio depressione? Gli scienziati hanno creato un programma che può stabilirlo analizzando la pagina Facebook : La pagina Facebook personale può svelare se una persona soffrirà in futuro di depressione. Il contenuto di messaggi e parole scritte sul noto social network, infatti, possono essere affidabili campanelli d’allarme per una diagnosi precose. Alcuni esempi: rischiano di soffrire di disturbi depressivi persone che utilizzano spesso parole come ‘lacrime‘, ‘sentimenti‘, o che fanno ricorso alla prima persona raccontando ...

L' Etna sta scivolando nello Ionio - Gli scienziati : impossibile prevedere tsunami : Non solo il Vesuvio. A impensierire sempre più gli scienziati c'è anche l'Etna. Che il vulcano più antico d'Europa fosse in movimento, è cosa nota da anni. Ma il grande sorvegliato [VIDEO] finora era stato controllato solo sulla superficie. Adesso, dopo un recentissimo studio fatto nelle profondita' sottomarine da tre ricercatori italiani, è chiaro che stia inesorabilmente scivolando verso il mare. Spinto dalla forza di gravita', si sta ...

Lugnano in Teverina Bambino vampiro - scienziati da tutto il mondo in visita aGli scavi : Un caso che sta appassionando gli archeologi di tutto il mondo, giunti nel nostro paese per studiare i resti di diversi corpi, provenienti da un sito archeologico i cui scavi hanno permesso di ...

Etna e tsunami - Gli scienziati "non possiamo prevederlo"/ Ultime notizie : quale rischio in caso di collasso? : Etna, il vulcano sta scivolando nel Mar Ionio: rischio tsunami? Lo studio: in caso di un possibile collasso le conseguenze potrebbero essere devastanti.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 21:06:00 GMT)

L'Etna scivola nello Ionio - le cause in fondo al mare. Gli scienziati : «Non sappiamo se ci sarà uno tsunami» : L'Etna sta scivolando in mare, nelle acque dello Ionio: a largo della costa est della Sicilia c'è infatti un 'motore sommerso' che sta facendo muovere il vulcano...

Antartide : la realtà virtuale contro l’isolamento deGli scienziati : La realtà virtuale in aiuto degli scienziati per affrontare i mesi di isolamento in Antartide: l’Australian Antarctic Division sta collaborando con il Dartmouth College del New Hampshire per studiare come la realtà virtuale possa aiutare a mantenere la salute mentale. “L’Antartide è un ambiente isolato, confinato ed estremo, dove il confinamento è tra i più lunghi al mondo. Nella stazione Mawson passano fino a nove mesi prima ...

"Se Gli scienziati si interrogano su Dio - bisogna ascoltarli e dialogare : Ritenere che non vi sia alcun senso da cercare e da trovare non cambia i conti che facciamo, ma certamente, così ritengo, influisce sulle motivazioni che guidano il lavoro dell'uomo di scienza'. ...

Clima - Gli scienziati Onu lanciano l'allarme : misure epocali o sarà disastro : Da tempo oramai il tema del cambiamento Climatico sta assumendo un ruolo centrale e urgente anche nella politica internazionale perchè ci aspetta uno scenario a dir apocalittico dalle conseguenze

Il pianeta è in fiamme - daGli scienziati l'ultimo appello : "Sulla soglia della catastrofe" : Il rapporto dell'Ipcc non lascia scelta: dimezzare le emissioni globali di Co2 entro il 2030, altrimenti sarebbe troppo...

Gli scienziati dell'Onu hanno lanciato un allarme sul clima senza precedenti : Il mondo deve limitare il surriscaldamento a 1,5 gradi e invece è completamente su un'altra strada, punta dritto verso il 3%. Invertire la tendenza sarà estremamente dura, ma la finestra di ...

Clima - l'allarme deGli scienziati : temperatura su di 1 - 5 gradi? Rischiamo infezioni e malattie : Il mondo deve limitare il surriscaldamento a 1,5 gradi e invece è completamente su un'altra strada, punta dritto verso il 3%.

Clima - allarme deGli scienziati : misure rapide contro il riscaldamento globale o sarà “povertà - siccità e inondazioni” : E’ necessario intraprendere soluzioni “rapide” e “senza precedenti” per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, altrimenti si aggraveranno i rischi di siccità, inondazioni, calore estremo e povertà per centinaia di milioni di persone sul pianeta: l’allarme è stato lanciato dagli esperti IPCC delle Nazioni Unite, riuniti in Corea del Sud. In 400 pagine di rapporto si parla di ondate di calore, estinzioni di ...