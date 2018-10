Gli Home Visit con le scelte finali di #XF12 vi aspettano stasera su Sky Uno

#XF12 – X Factor 12 – Settima puntata del 18/10/2018 – Gli Home Visit : ultima chiamata prima dei Live. : Settimo appuntamento (dedicato agli Home Visit) della dodicesima edizione di X Factor Italia, il grande talent show targato Sky Uno HD, rete sulla quale va in onda per l’ottava edizione consecutiva. Anche quest’anno, alla guida del programma c’è Alessandro Cattelan, mentre in giuria ci sono Manuel Agnelli, Mara Maionchi, Fedez e (fino al termine delle selezioni) Asia Argento. Il sesto appuntamento ha totalizzato 1.075.000 ...

X Factor 12 - gli ospiti deGli Home Visit : Domani sera su Sky Uno in prima serata andranno in onda gli Home Visit della dodicesima edizione di X Factor in cui i 4 giudici Fedez, Mara Maionchi, Asia Argento e Manuel Agnelli sceglieranno quali saranno i 3 talenti per le proprie categorie da portare ai live show, in partenza giovedì 25 ottobre.Come sempre, l'ultima fase prima dei live si svolge da quattro location diverse dove i giudici si avvarranno dell'aiuto di 4 ospiti per ...

Gli ospiti deGli Home Visit di X Factor 2018 da Achille Lauro a Takagi e Ketra : chi affiancherà i giudici prima dei Live Show : Sono stati svelati gli ospiti degli Home Visit di X Factor 2018. Quattro saranno gli ospiti del programma che accompagneranno i giudici nella scelta dei talenti da portate ai Live Show in diretta. Fedez è partito per la Toscana con Takagi & Ketra: il duo di Producer, artefici del successo di Amore e Capoeira cantato da Giusy Ferreri in estate, ha aiutato il giudice di categoria a scegliere i talenti della categoria Over da portare ai Live ...

Gli Home Visit di Fedez a X Factor : dove porterà gli over per scegliere i tre che andranno ai live : Partirà giovedì 18 ottobre la fase degli Home Visit di X Factor, e sul canale ufficiale è arrivato il primo indizio sul luogo in cui Fedez porterà i suoi cinque over per la prova. La fase degli Home Visit di X Factor, infatti, si svolge all’esterno, in un luogo scelto dal giudice che accompagnerà i propri artisti. Dopo le due puntate dedicate alla fase dei Bootcamp, ogni squadra è passata da 12 elementi a 5. Fedez, capitano della ...

I CONSIGli Home VIDEO DI OTTOBRE 2018 : Il mese di OTTOBRE si apre e si chiude con due uscite davvero notevoli. Iniziamo con l'attesa edizione HOME VIDEO (visto che in sala non è praticamente stato distribuito) di Mektoub My Love: Canto Uno e finiamo con Akira 30° Anniversario, portato nei negozi in una nuova edizione che include nuovo e vecchio doppiaggio italiano. Per i collezionisti sarà resa disponibile, solo attraverso alcuni canali selezionatissimi, una lussuosa limited ...

I concorrenti di X Factor 2018 aGli Home Visit : chi ha superato i BootCamp verso i Live Show : I concorrenti di X Factor 2018 agli Home Visit sono 20 in tutto, 5 per ogni categoria. I 4 giudici hanno scelto i concorrenti da portare con sé alla fase successiva del programma. Dopo le Auditions e i BootCamp, i 20 concorrenti ancora in gara proseguono verso la fase degli Home Visit, l'ultimo step prima dei Live Show in diretta che partiranno tra due settimane. Giovedì 18 ottobre su Sky Uno vedremo la fase degli Home Visit e scopriremo i ...

X Factor 12 - bootcamp 11 ottobre 2018 : Mara Maionchi e Asia Argento scelgono chi portare aGli Home visit : Stasera, giovedì 11 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno, andrà in onda il secondo appuntamento dedicato ai bootcamp, condotto da Alessandro Cattelan, presente nel backstage.TvBlog seguirà la trasmissione in liveblogging a partire dalle 21:10. X Factor 12 | Anticipazioni puntata 11 ottobre 2018 Dopo Fedez e Manuel Agnelli, sarà il turno di Mara Maionchi e Asia Argento pronte a scegliere chi saranno i 5 concorrenti più talentuosi ad accedere alla ...

Gaston incanta e approda aGli Home visit : Gaston Gordillo, 25enne cantante di Schio nato in Argentina, approda agli Home visit, la fase finale delle selezioni per la 12a edizione di X Factor. Nella puntata andata in onda ieri sera su Sky l'...

Fedez - scelte over / Naomi Rivieccio aGli Home Visit - fuori Danilo Turco (X Factor 2018) : Fedez, le scelte per la categoria over di X Factor 2018: al giudice il compito di decidere ai Bootcamp quali concorrenti porterà agli Home Visit di quasta edizione.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 23:27:00 GMT)

X FACTOR 2018 - BOOTCAMP/ Diretta e concorrenti Home Visit : Fedez sceGlie Facundo Gaston (4 Ottobre) : X FACTOR 2018, BOOTCAMP: Manuel Agnelli e Fedez scelgono i cinque cantanti delle Under Donne e degli Over che accederanno agli Home Visit del 18 ottobre.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 23:00:00 GMT)

Fedez - scelte Over / Quali concorrenti porterà aGli Home Visit? (X Factor 2018) : Fedez, le scelte per la categoria Over di X Factor 2018: al giudice il compito di decidere ai Bootcamp Quali concorrenti porterà agli Home Visit di quasta edizione.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 08:30:00 GMT)

X FACTOR 2018 - BOOTCAMP/ Diretta - le scelte di Fedez e Manuel Agnelli : chi va aGli Home Visit? : X FACTOR 2018, BOOTCAMP: Manuel Agnelli e Fedez scelgono i cinque cantanti delle Under Donne e degli Over che accederanno agli Home Visit del 18 ottobre.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 06:30:00 GMT)

