«Gli autobus vanno a fuoco e loro vendevano i pezzi di ricambio»

Luther percorre 10 chilometri a piedi al giorno : deve andare a trovare la moGlie (malata) in ospedale. Non prende l’autobus : “Perderei troppo tempo prezioso” : “Lei è la mia dolce tazza di tè”. Se non credete nell’amore, se avete difficoltà a pensare che si possa amare così tanto, prendetevi qualche minuto di tempo e lasciatevi trasportare da questa storia bellissima ed emozionante che vi regalerà qualche lacrima di commozione. Quando dite ‘ti amo tanto’ pensate a cosa fate per dimostrarlo. Di certo, si può dire che Luther Younger sia follemente innamorato di sua moglie: ...