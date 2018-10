Gli Alieni di Pechino Express 2018 | Simon & the Stars e Roberto Meloni

Pechino Express 2018 - Simon and the Stars e Roberto Meloni sono Gli Alieni : Quinta tappa dell'edizione 2018 di Pechino Express, il reality show di Rai 2, in onda il giovedì in prima serata su Rai 2. Al gruppo di viaggiatori, giunto dal Marocco in Tanzania, si è aggiunta una nuova coppia, pronta ad aggiudicarsi il titolo di vincitrice dell'avventura in Africa.È la coppia degli Alieni, composta da Simon and the Stars e Roberto Meloni, che ha raggiunto gli altri concorrenti nascosta tra la popolazione ...

Salvini ha detto che sul decreto fiscale non ci sono state né 'manine' né scie chimiche. E nemmeno Gli alieni : Nessuna manina, nessun errore, nessun complotto: l'articolo 9 è stato discusso ("per ore") con tutto il testo del decreto fiscale e non sarà cambiato. Matteo Salvini interviene da Bolzano per mettere un paletto in apparenza invalicabile alle proteste di Luigi Di Maio e chiarire che tutti sapevano come stavano le cose su quello che le opposizioni chiamano 'condono', ma che per la maggioranza è ...

Esistenza di Dio e deGli Alieni - guerre nucleari - disastri naturali : prima di morire Stephen Hawking ha previsto scenari spaventosi in un “libro-testamento” da non sottovalutare : prima di morire Stephen Hawking ha dato alla luce l’ultima delle sue opere divulgative che oggi può quasi essere considerata un “libro-testamento”. Nel testo pubblicato postumo, dal titolo Brief Answers to the Big Questions (Risposte brevi a domande serie), il fisico britannico teorizza un futuro prossimo nel quale superuomini in grado di azzerare i propri limiti biologici grazie all’ingegneria genetica, avranno la meglio ...

'Caccia grossa' aGli Alieni con un teorema matematico basato sulle probabilità : A rintracciare E.T. saranno i numeri. La matematica accorre in aiuto degli astrofisici, ma anche di visionari e sognatori, per dare una mano a cercare alieni o eventuali segnali sparsi nella Via Lattea elaborati da civilta' intelligenti distanti da noi anni luce. E' italiano il modello matematico elaborato per cercare di decodificare segnali registrati dai radiotelescopi puntati verso lo spazio profondo [VIDEO]. A realizzare questo nuovo metodo ...

Alla scoperta dell'universo partendo da un quesito : e se Gli Alieni fossimo noi? : In relativamente poche pagine, infatti, potrete approfondire uno dei temi da sempre più misteriosi e allo stesso tempo più complessi e approfonditi della scienza: l'universo. E non preoccupatevi se ...

USA : Bettina Rodriguez Aguilera - la candidata al Parlamento che sostiene di essere stata rapita daGli alieni : La candidata al Parlamento americano Bettina Rodriguez Aguilera ha una lunga lista di successi che sostengono la sua campagna in Florida, ma probabilmente è meglio nota per la sua affermazione di essere stata rapita dagli alieni da bambina. Rodriguez Aguilera è in corsa per il seggio dell’area di Miami lasciato vuoto dalla repubblicana Ileana Ros-Lehtinen. In un’intervista al Miami Herald, Rodriguez Aguilera ha spiegato che il racconto del suo ...

Ron Noel : L’uomo che sostiene di essere controllato daGli alieni : Ron Noel: L’uomo che sostiene di essere controllato dagli alieni A giudicare da quanto accaduto a Ron Noel, un americano di 49 anni, gli alieni da moltissimi anni ci controllerebbero dalle più lontane galassie: dopo 40 anni da quando gli alieni lo avrebbero rapito, L’uomo ha infatti scoperto di avere nel proprio corpo un sofisticato e potentissimo trasmettitore composto da una sostanza metallica, che secondo il dott. Roger Leir sarebbe ...

Svelati i titoli dei primi due episodi di The 100 6 - la sesta stagione inizia con Gli alieni? : Tramite Spoiler TV, sono stati resi noti i titoli dei primi due episodi di The 100 6. Dopo poco più di una settimana dal finale della quinta stagione, i produttori della serie distopica sono già al lavoro sul prossimo capitolo. Gli eventi avvenuti nell'episodio conclusivo, dal titolo "Damocles - Part II", hanno cambiato, di nuovo, l'assetto dello show post-apocalittico. Quel "End of Book I" indica la fine del primo atto di The 100 e l'inizio di ...