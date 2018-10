Giulio Andreotti e l’omicidio Pecorelli | ne ‘Il Divo e il giornalista’ le mezze verità di

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 ottobre 2018) A distanza di quaranta anni dal sequestro e dell’omicidio di Aldo Moro, avvenuto nel 1978, ancora emergono delle. Seppur piccoli brandelli. Solamente lo scorso dicembre la seconda commissione bicamerale d’inchiesta ha certificato che in via Fani le Br non agirono da sole. Non era un mistero, ma è stato un segreto. E molti altri sono ancora tenuti nascosti dai pochi che erano e sono a conoscenza di quanto realmente accaduto in quegli anni. Perché i 55 giorni di prigionia di Moro non sono una dolorosa parentesi della storia repubblicana, ma rappresentano un tassello fondamentale del quadro ben più ampio della guerra civile che si è consumata in l’Italia negli anni che vanno dalla strage di piazza Fontana, a Milano nel dicembre 1969, fino all’omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a Palermo nel settembre 1982. Con strascichi che si sono poi ...