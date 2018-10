Giulia Salemi dopo il litigio con Monte confessa | “Mi smuovi emotivamente”

GF Vip 2018 - Giulia Salemi replica alle accuse di Cecilia Rodriguez : "Non sono una gatta morta. Proprio lei parla?" : Mentre la conoscenza più chiacchierata di questo Grande Fratello Vip continua a incendiare le mura della casa di Cinecittà, le avventure di Giulia Salemi e Francesco Monte hanno tenuto banco anche a Casa Signorini, il talk web del direttore di Chi e co-conduttore/opinionista del reality show.Come visto anche durante la puntata di lunedì scorso, a commentare le vicende amorose di Monte e Salemi ci hanno pensato anche Ignazio Moser e ...

Gf Vip 3 - parla la madre di Giulia Salemi : "Mia figlia non sarebbe andata dentro gli armadi" : La quarta puntata del Grande Fratello Vip ha visto diversi momenti degni di attenzione: da una parte Cristiano Malgioglio ha pungolato i concorrenti sui loro punti deboli, dall'altra è intervenuta Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, per avere un confronto con Francesco Monte, reo di non trattare benissimo la modella e influencer di origini persiane.La stessa ragazza non ha visto di buon'occhio che la genitrice si intromettesse nella ...

Francesco Monte stufo di Giulia Salemi : il nuovo scontro : Grande Fratello Vip 3: Francesco Monte ferito da Giulia Salemi Un’altra nottata di liti e chiarimenti per Francesco Monte e Giulia Salemi. Una serie di commenti fisici reciproci al GF Vip 3 hanno finito per far nuovamente litigare la coppia che non riesce proprio a trovare un punto d’incontro. Francesco Monte ha paragonato Giulia Salemi a “una cavalla”, un commento che non è piaciuto all’influencer che ha risposto ...

Grande Fratello Vip hot - spunta un video di Giulia Salemi : a letto con un ragazzo durante il reality : Giulia Salemi hot in un video di un reality. Dopo le recenti immagini che la ritraggono sotto le coperte con Francesco Monte al Grande Fratello Vip e anche le sfuriate con l'ex tronista, spunta un ...

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi spunta un video hot : a letto con un ragazzo durante il reality : Giulia Salemi hot in un video. Dopo le recenti immagini che la ritraggono sotto le coperte con Francesco Monte al Grande Fratello Vip e anche le sfuriate con l'ex tronista, spunta un vecchio filmato ...

Cecilia Rodriguez contro Giulia Salemi : 'Smettesse di legare il suo nome al mio o a Belen' : A Cecilia Rodriguez sembra non stare molto simpatica Giulia Salemi: è questa la sensazione che hanno avuto tutti quelli che hanno ascoltato le dichiarazioni che la showgirl ha fatto recentemente sull'attuale concorrente del Grande Fratello VIP. Intervistata dal settimanale Chi su vari argomenti, l'argentina ha ribadito il suo pensiero sulla nuova fiamma di Francesco Monte: secondo la ragazza, infatti, l'influencer dovrebbe far parlare di sé per ...

Iannone smentisce flirt con Giulia Salemi : "Cerchi un altro cognome per farsi pubblicità" : Andrea Iannone, ormai ufficialmente ex fidanzato di Belen Rodriguez, è stato immortalato dai paparazzi del settimanale Chi in compagnia di una bella mora. Molti hanno pensato che si trattasse della nuova fiamma del pilota di MotoGp, che nel prossimo weekend sarà impegnato in Giappone. Invece, la verità, a quanto pare, è un'altra. Infatti, la ragazza in questione sarebbe Dayana Boggi Spinelli, che è la fidanzata di Carlo Ceccotti, amico di ...

Chi è Fariba Tehrani - la madre di Giulia Salemi : Determinata, senza peli sulla lingua, spesso definita “invadente”: Fariba Tehrani è la mamma di Giulia Salemi, concorrente del Grande Fratello Vip. Da quando la ragazza è sbarcata nel reality condotto da Ilary Blasi, la donna è stata ospite di diversi programmi televisivi da Domenica Live a Pomeriggio Cinque sino a Mattino Cinque, dove è stata protagonista anche di una battuta che ha fatto infuriare Federica Panicucci. Fariba ...

Cecilia Rodriguez contro Giulia Salemi : 'Smettesse di legare il suo nome al mio o a Belen' : A Cecilia Rodriguez sembra non stare molto simpatica Giulia Salemi: è questa la sensazione che hanno avuto tutti quelli che hanno ascoltato le dichiarazioni che la showgirl ha fatto recentemente sull'attuale concorrente del Grande Fratello VIP. Intervistata dal settimanale "Chi" su vari argomenti, l'argentina ha ribadito il suo pensiero sulla nuova fiamma di Francesco Monte: secondo la ragazza, infatti, l'influencer dovrebbe far parlare di sé ...

Grande Fratello Vip 2018 - Giulia Salemi : "Ho baciato Jeremias Rodriguez" (video) : Giulia Salemi, nelle ultime ore, ha avuto un confronto con Francesco Monte dopo che Cecilia, a 'Casa Signorini', ha elencato tutti i suoi possibili flirt con alcuni membri dell'ambitissimo clan Rodriguez. La gieffina, categoricamente, ha smentito di aver avuto una relazione con l'ormai ex fidanzato di Belen: Io non ho avuto nessun flirt con Iannone. Un’uscita di gruppo quattro anni fa, lui era in Moto 2. Un evento a Lugano. ...

Francesco Monte si sente trascurato da Giulia Salemi al GF Vip 3 : Giulia Salemi trascura Francesco Monte al Grande Fratello Vip 3? Non c’è pace per la coppia formata da Giulia Salemi e Francesco Monte al Grande Fratello Vip 3. I due protagonisti del reality continuano a stuzzicarsi, senza trovare un punto d’incontro. In queste ore però la tensione creata dall’ultima puntata del GF Vip 3 sembrerebbe essersi volatilizzata. Nonostante i continui pensieri a quanto riferito da Malgioglio e dalla ...

GF Vip - Francesco Monte a Giulia Salemi : 'Hai baciato Jeremias?'. La risposta lo lascia senza parole : Giulia Salemi e la confessione hot a Francesco Monte. Il rapporto tra i due aspiranti fidanzatini del Grande Fratello Vip continua a essere altalenante e l'ultima rivelazione dell'influencer potrebbe ...

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi svela il raptus erotico nella casa : 'Cosa ho fatto davvero con Jeremias' : I rimasugli della quarta puntata del Grande Fratello Vip , andata in onda ieri lunedì 15 ottobre, sono ancora nell'aria. Specialmente le dichiarazioni di Cecilia Rodriguez, riguardo i probabili flirt ...

Giulia Salemi ricorda Pechino Express : “Sono stata sabotata” : Pechino Express: Giulia Salemi ricorda la sua esperienza al GF Vip Giulia Salemi è una delle concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer però non è di certo nuova a questo tipo di programmi. Infatti, qualche anno fa, ha conosciuto la popolarità grazie alla sua partecipazione a Pechino Express, l’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca su Rai 2. Giulia ha raccontato agli altri coinquilini ...