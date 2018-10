Giovane africano sul bus | una donna lo allontana | «Sei di colore» Il racconto choc su

Giovane africano pestato a sangue : 'Tornatene a casa tua'. Caccia al branco di cinque ragazzi : Altra aggressione probabilmente a sfondo razzista in Italia, stavolta in Sardegna, il caso precedente, a Ferragosto, era avvenuto in Sicilia,, precisamente a Sassari: un Giovane di 22 anni della ...

"Come fai a permetterti un monopattino così costoso?". Tre 50enni italiani pestano un Giovane africano a Mortara : Quando hanno visto passare un ragazzo di colore su un monopattino elettrico, hanno deciso che era troppo costoso per lui e hanno iniziato a insultarlo per poi prenderlo a calci e pugni, provocandogli lesioni poi giudicate guaribili in 15 giorni. Protagonisti del pestaggio, tre uomini di Mortara, nel Pavese, tutti sopra i 50 anni, che ieri sono stati individuati dai carabinieri del posto e denunciati per lesioni personali, danneggiamento e ...