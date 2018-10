Gf Vip | Maurizio Battista attacca Eleonora Giorgi | Fabio ha rischiato di morire da piccolo

Maurizio Battista sul GF Vip : “La parte negativa di questo show sono i grandi” : Maurizio Battista spiega i motivi del suo abbandono Dopo la sua uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, Maurizio Battista ha iniziato a rilasciare interviste. La sua idea sui suoi ex coinquilini si fa, man mano, sempre più chiara. Una permanenza durata troppo poco per Battista. Una scelta, la sua, presa in base all’aria che […] L'articolo Maurizio Battista sul GF Vip: “La parte negativa di questo show sono i grandi” ...

Grande Fratello Vip - Maurizio Battista a Blogo : "La Giorgi delusione maggiore. I grandi dovevano dare l'esempio - sono stati i peggiori" : “Il programma non è trash, ce lo fanno diventare i concorrenti”. Maurizio Battista parla così del Grande Fratello Vip a pochi giorni dal ritiro dal reality di Canale 5. Un addio a sorpresa e imprevisto, con il comico che era addirittura in possesso del biglietto di rientro in gioco, andato di conseguenza sprecato.“sono andato via perché sentivo che stavamo tirando troppo la corda”, afferma l’attore romano a TvBlog. “Avrei potuto dire cose ...

Maurizio Battista abbandona il Grande Fratello Vip/ Il biglietto di ritorno nella Casa è suo ma non ha valore! : Maurizio Battista, l'uscita dalla Casa del comico sarà commentata stasera durante la puntata del programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 00:45:00 GMT)

ALESSANDRA MORETTI INCINTA DI MAURIZIO BATTISTA?/ Video - la "scoperta" di Mainardi (Grande Fratello Vip) : MAURIZIO Battista ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 2018 perchè la moglie è incita? Andrea Mainardi ipotizza con Walter Nudo sull'uscita del comico romano(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 19:52:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 riparte da Cristiano Malgioglio e il ritiro di Maurizio Battista : anticipazioni 15 ottobre : Mancano poche ore alla messa in onda del Grande Fratello Vip 2018 e dall'annuncio del nuovo eliminato di questa edizione dopo Lisa Fusco e Valerio Merola. Proprio quest'ultimo potrebbe tornare nuovamente nella casa per dire la sua a chi lo ha accusato ingiustamente in questi ultimi giorni. Merola è convinto di essere uscito solo perché il pubblico è stato influenzato dal duo Enrico Silvestrin e Maurizio Battista e dalle parole che i due hanno ...

GRANDE FRATELLO Vip 2018 - 4ª PUNTATA/ Diretta - eliminato e concorrenti : Maurizio Battista in studio per... : GRANDE FRATELLO Vip 2018, Diretta quarta PUNTATA: nomination di fuoco tra Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Ivan Cattaneo. Chi sarà eliminato questa sera? Entra un sostituto per Battista?(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 13:19:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - Valerio Merola a Mattino 5 : "Enrico Silvestrin e Maurizio Battista? Odio sociale nei miei confronti" (video) : prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2018, Valerio Merola a Mattino 5: "Enrico Silvestrin e Maurizio Battista? Odio sociale nei miei confronti" (video) pubblicato su Gossipblog.it 15 ottobre 2018 10:45.

Valerio Merola Vs Enrico Silvestrin e Maurizio Battista/ "Sono stato vittima di bullismo"(Grande Fratello Vip) : Valerio Merola torna in tv a Mattino 5 e dice la sua contro Enrico Silvestrin e Maurizio Battista alla presenza di Federica, fidanzata del VJ, questa sera lo vedremo al Grande Fratello Vip?(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:53:00 GMT)

Alessandra Moretti incinta di Maurizio Battista?/ Video - ipotesi sul motivo del ritiro (Grande Fratello Vip) : Maurizio Battista ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 2018 perchè la moglie è incita? Andrea Mainardi ipotizza con Walter Nudo sull'uscita del comico romano(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:15:00 GMT)

Enrico Silvestrin sarà eliminato?/ Perso Maurizio Battista cerca un nuovoalleato (Grande Fratello Vip) : Enrico Silvestrin sarà eliminato? Nell'avventura all'interno della casa ha Perso l'alleato Maurizio Battista, ma ora cercherà un nuovo socio nel programma. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 07:46:00 GMT)

Maurizio Battista abbandona il Grande Fratello Vip / Video - esce dal reality. Come reagirà Alessandra Moretti? : Maurizio Battista, l'uscita dalla casa del comico sarà commentata stasera durante la puntata del programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 07:02:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 - Valerio Merola a Domenica Live : "Maurizio Battista ed Enrico Silvestrin - "odiatori" di professione" : Dopo essere stato eliminato durante la terza puntata del Grande Fratello Vip, reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset, Valerio Merola è stato intervistato da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live, il programma in onda su Canale 5.Dopo aver visto i filmati introduttivi all'intervista, il conduttore e autore televisivo romano ha voluto mettere una cosa importante in chiaro riguardo le disavventure ...

Maurizio Battista abbandona la casa del Grande Fratello Vip : Colpo di scena al Grande Fratello Vip 3, dove Maurizio Battista nella mattinata di ieri ha deciso di abbandonare la casa di Cinecitta'. Con un comunicato ufficiale è stata resa nota la sua volonta' anche ai compagni di avventura, i quali hanno cercato inutilmente di dissuaderlo. Per non ben precisati motivi personali il comico romano è ufficialmente fuori dal reality show di Ilary Blasi e Alfonso Signorini [VIDEO], dopo sole tre settimane di ...

Grande Fratello Vip - esce Maurizio Battista ed entra Aida Nizar : la clamorosa indiscrezione : L'impensabile al Grande Fratello Vip sta per accadere. Dopo l'addio di Maurizio Battista , un volto noto della tv scalda i motori: Aida Nizar , la vulcanica spagnola al centro delle polemiche da ...