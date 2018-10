Gf Vip 3 | i cachet dei concorrenti | Lory Del Santo la più pagata

GRANDE FRATELLO Vip 2018/ Quanto guadagnano i concorrenti? Svelati tutti i cachet : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni: Eva Henger torna ad attaccare Francesco Monte mettendo in dubbio il suo interesse per Giulia Salemi e non solo(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 21:35:00 GMT)

Grande Fratello Vip : ecco i cachet di Francesco Monte e degli altri : Francesco Monte: i guadagni suoi e degli altri inquilini del Grande Fratello Vip La partecipazione di Francesco Monte alla terza edizione del Grande Fratello Vip gli sta fruttando 10 mila euro a puntata. Questo è almeno quanto ha riportato il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. Tutta la ‘telenovelas’ che il reality e i vari salotti televisivi stanno tentando di costruire attorno all’ex fidanzato di Cecilia ...

Grande Fratello Vip – Quanto guadagnano i concorrenti? Da Francesco Monte a Lory Del Santo : i cachet (esagerati) dei gieffini : I cachet dei concorrenti del Grande Fratello Vip fanno indignare l’Italia: ecco Quanto guadagnano i gieffini della terza edizione del reality condotto da Ilary Blasi Ogni occasione è buona per scatenare la polemica sui cachet esagerati dei concorrenti dei reality. Dopo che l’anno scorso al Grande Fratello Vip a percepire il compenso più alto di tutti era stato Cristiano Malgioglio (con circa 25 mila euro a settimana), nella ...

GF Vip - il cachet dei concorrenti : chi è il più pagato nella casa : Il Grande Fratello Vip si avvia verso metà percorso: quanto guadagnano i concorrenti in gara nel noto reality di Canale 5. Non ci sono cifre ufficiali, ma è bastato un post su Facebook di Riccardo Signoretti, direttore della rivista ‘Nuovo’, per scatenare la polemica sui compensi dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Lo scorso anno, molto aveva fatto discutere il compenso di Cristiano Malgioglio, che secondo quanto si era appreso preso – il ...

Grande Fratello Vip 2018 - Lory del Santo cachet record : ecco i compensi stellari dei concorrenti : Riccardo Signoretti sul magazine Nuovo svela i compensi da vere star di alcuni concorrenti della casa del GF VIP 3 . Maurizio Battista, prima di ritirarsi dal gioco, aveva rivelato gli accordi ...

GFVip - arriva Eleonora Giorgi : «Ha accettato dopo lunghe trattative e un lauto cachet...» : Eleonora Giorgi varcherà la porta del Grande Fratello vip . L'attrice, diventata famosa negli anni ottanta, avrebbe accettato di far parte del cast del reality condotto da Ilary Blasi dal 24 settembre ...

GRANDE FRATELLO Vip 2018/ Fabio Basile - l’Esercito gli vieta l’ingresso? La verità e il cachet : GRANDE FRATELLO Vip 2018, cast e anticipazioni: Francesco Monte e Sara Affi Fella confermati nel cast? Il pubblico li vorrebbe vedere come una coppia...(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 22:07:00 GMT)

Grande Fratello Vip a rischio per Fabio Basile - arriva il veto dell'Esercito : il judoka 'ingolosito' dal cachet del reality : Fabio Basile sarà al Grande Fratello Vip? La partecipazione del judoka al reality è a rischio, l'esercito nega il permesso al suo atleta Fabio Basile dopo essere stato annunciato tra i nomi del cast ...

