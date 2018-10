Genova | Toninelli | nuovi aiuti economici

Il cuore di Toninelli non basta. Nel decreto Genova sbagliato il nome del suo ministero : Anche nel caso ipotetico che tutte le forze politiche si trovassero d’accordo sul “decreto Genova” e volessero approvarlo senza cambiare nemmeno una virgola, questo non sarebbe possibile. A causa di due errori, infatti, il testo dovrà subire comunque almeno due modifiche. La prima riguarda Danilo To

Toninelli ha scritto il dl Genova 'con il cuore' : non contestatelo : "È un decreto che sarà migliorato ma che invito a non contestare', ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli , riguardo al decreto Genova , "perché è scritto non solo ...

Genova - sfollati in corteo : "Toninelli - basta bugie"/ Video ponte Morandi : 1000 in piazza - cori contro Toti : Crollo ponte Morandi, ultime notizie da Genova: Toninelli "non criticate Decreto, fatto col cuore". Video, Valpolcevera in piazza: "no elemosine", fischiati Toti e Bucci(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 18:22:00 GMT)

Toninelli ha scritto il dl Genova "con il cuore" : non contestatelo : “È un decreto che sarà migliorato ma che invito a non contestare", ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, riguardo al decreto Genova, “perché è scritto non solo con il cuore vicino a Genova ma anche con una tecnica giuridica che permetterà al commissario straord

Genova - la rabbia degli sfollati del Ponte Morandi. Toninelli : "Il dl Migliorerà" : Gli sfollati dal crollo del Ponte Morandi sono scesi in piazza a Genova. "Siamo qui per chiedere soprattutto la riapertura delle strade, c'è una comunità di 50 mila abitanti, quella della Valpolcevera,...

Toninelli a Genova - sfollati in piazza : 'Basta bugie - ora risposte o blocchiamo la città' : Urla, fischi, striscioni per chiedere la liberazione della Valpolcevera : gli sfollati di Genova vogliono risposte e le chiedono al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in visita nel ...

Toninelli a Genova - sfollati in piazza : «Basta bugie - ora risposte o blocchiamo la città» : Urla, fischi, striscioni per chiedere la liberazione della Valpolcevera: gli sfollati di Genova vogliono risposte e le chiedono al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in visita nel...

Genova - cittadini in piazza : ora risposte | Le fotoAl ministro Toninelli : "Non raccontateci bugie" : Commercianti e sfollati in piazza per protestare per la situazione in città. Una delegazione incontra il ministro e non gliele manda a dire.

Genova - centinaia in piazza : «Liberate la Valpolcevera». Oggi arriva Toninelli : «Liberate la Valpolcevera». E' quanto si legge su uno degli striscioni principali portati in piazza questa mattina a Genova nel giorno in cui il ministro alle Infrastrutture...

Genova - VALPOLCEVERA IN PIAZZA : “NO ELEMOSINE”/ Video - Toninelli : “non criticate Decreto - fatto col cuore” : Crollo ponte Morandi, ultime notizie da GENOVA: Toninelli "non criticate Decreto, fatto col cuore". Video, VALPOLCEVERA in PIAZZA: "no elemosine", fischiati Toti e Bucci(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 13:50:00 GMT)

Trasporti - vertice a Genova Toninelli-Bulc : "Aiuti da Ue per risolvere crisi" : Incontro a Genova fra il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ed il Commissario ai Trasporti Ue Violeta Bulc , che hanno discusso delle tematiche che riguardano lo sviluppo della rete europea , ...

Dl Genova : Toninelli - sarà migliorato : ANSA, - Genova, 8 OTT - Il decreto Genova "sarà migliorato. Non contestatelo perchè non solo è scritto col cuore ma anche con una tecnica giuridica cosi elevata che permetterà al commissario Bucci di ...

Genova - corteo degli abitanti della Valpolcevera<br>Toninelli incontra la commissaria Ue Bulc : ...

Genova - Toninelli : “Decreto scritto col cuore e con la testa - non contestatelo” : Il decreto Genova “sarà migliorato. Non contestatelo perché non solo è scritto col cuore ma anche con una tecnica giuridica cosi elevata che permetterà al commissario Bucci di lavorare bene senza preoccuparsi dei ricorsi”. Lo ha detto il ministro Danilo Toninelli, a Genova con la commissaria europea Violeta Bulc, mentre in città è in corso la protesta di sfollati e commercianti. L'articolo Genova, Toninelli: “Decreto scritto ...